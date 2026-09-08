¿Marcha atrás con el RUI? Gobierno De La Espriella estudia mantener el Sisbén hasta 2027.

Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara un nuevo ajuste en la transición entre el Sisbén y el Registro Universal de Ingresos (RUI), luego de las dificultades y reclamaciones que se han presentado con la implementación del nuevo sistema.

De acuerdo con un proyecto de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ejecutivo busca ampliar hasta el 31 de julio de 2027 el periodo de transición entre ambos mecanismos.

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Esto significa que el Sisbén no desaparecería todavía y continuaría siendo utilizado durante varios meses más como una de las principales fuentes de información para la focalización de hogares en programas sociales.

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Sin embargo, hay una precisión importante: el Gobierno no está eliminando el RUI ni regresando definitivamente al Sisbén. Lo que se plantea es extender el tiempo de transición mientras se realizan ajustes técnicos y operativos al nuevo modelo.

Uno de los principales motivos expuestos para revisar el calendario es el aumento de inconformidades ciudadanas relacionadas con las nuevas clasificaciones socioeconómicas.

Según la información contenida en el proyecto conocido, durante agosto se registraron más de 100.000 peticiones y reclamaciones relacionadas con el proceso de clasificación del RUI.

El objetivo del aplazamiento sería contar con más tiempo para revisar los modelos utilizados, corregir posibles inconsistencias y reducir el riesgo de que hogares vulnerables puedan verse afectados por errores en la información.

La posible ampliación del periodo de transición resulta especialmente relevante para las personas vinculadas a programas sociales como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y otros beneficios del Estado.

No obstante, aparecer registrado en el Sisbén o en el RUI no significa automáticamente que una persona tenga derecho a recibir un subsidio. Cada programa mantiene sus propios requisitos y criterios de selección.

Durante la transición, el Gobierno busca que los cambios en la clasificación no generen afectaciones abruptas para los hogares que ya venían siendo focalizados mediante el Sisbén.

¿Entonces vuelve el Sisbén?

Por ahora, no de manera definitiva.

El Registro Universal de Ingresos continúa siendo el sistema con el que el Gobierno busca fortalecer la identificación socioeconómica de los hogares mediante el cruce de diferentes bases de datos oficiales.

Lo que cambiaría sería el plazo para completar esa transición.

Actualmente, el Decreto 662 de 2026 mantiene como fecha vigente el 31 de octubre de 2026 para avanzar en el proceso de transición.

El nuevo proyecto propone extender ese periodo hasta el 31 de julio de 2027.

Por esa razón, mientras el nuevo decreto no sea expedido y entre oficialmente en vigencia, no puede afirmarse que la ampliación hasta julio de 2027 ya sea definitiva.

La decisión final dependerá de la expedición del nuevo decreto por parte del Gobierno Nacional.

Por ahora, el mensaje para los ciudadanos es claro: el Sisbén no desaparecería de inmediato, el RUI sigue en pie y el Gobierno evalúa dar más tiempo para completar la transición entre ambos sistemas.