De La Espriella y Marco Rubio sellan nueva hoja de ruta entre Colombia y Estados Unidos

Colombia

La relación entre Colombia y Estados Unidos entra en una nueva etapa después de la reunión sostenida este martes en Barranquilla entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El encuentro dejó anuncios en seguridad, comercio, reconstrucción, energía y cooperación estratégica, además de dos memorandos que buscan profundizar la participación de ambos países en sectores considerados claves para los próximos años.

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De La Espriella bautizó la hoja de ruta surgida de la reunión como los “Acuerdos de Barranquilla”, con tres grandes propósitos: reconstruir el país, recuperar la economía y fortalecer la seguridad del hemisferio.

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Seguridad y lucha contra el narcotráfico

Uno de los principales temas fue la seguridad.

Colombia y Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación frente al narcotráfico, el crimen transnacional y las estructuras armadas ilegales que operan en diferentes regiones del país.

De La Espriella aseguró que los dos gobiernos trabajarán en una agenda conjunta para enfrentar lo que calificó como “narcoterrorismo”, además de reforzar las capacidades institucionales y operacionales de Colombia.

La cooperación también contempla intercambio de inteligencia, fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Pública y coordinación regional frente a organizaciones criminales con presencia en varios países.

Estados Unidos ya había anunciado un paquete cercano a US$1.000 millones en asistencia de seguridad para respaldar las prioridades del nuevo Gobierno colombiano.

Venezuela, fronteras y migración también estuvieron sobre la mesa

La situación de Venezuela y sus efectos sobre Colombia también hicieron parte de la conversación.

Ambos gobiernos abordaron asuntos relacionados con seguridad fronteriza, movilidad humana, contrabando y presencia de estructuras ilegales que utilizan corredores entre los dos países.

De La Espriella expuso ante Rubio su posición sobre la situación venezolana y la necesidad de reforzar el control territorial en las zonas fronterizas.

El objetivo será mantener una coordinación más estrecha entre Colombia y Estados Unidos frente a los riesgos que puedan afectar la estabilidad regional.

Estados Unidos apoyará reconstrucción tras el terremoto

Otro de los asuntos prioritarios fue la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El Gobierno colombiano planteó la necesidad de conseguir cooperación, financiación e inversión internacional para recuperar viviendas, colegios, hospitales, carreteras, puentes y demás infraestructura que sufrió daños.

Marco Rubio reconoció que Colombia enfrenta un escenario complejo por las consecuencias del desastre natural y aseguró que Estados Unidos ve oportunidades para acompañar el proceso de recuperación.

La reconstrucción quedó incluida como uno de los ejes centrales de la nueva relación bilateral.

Comercio e inversiones

De La Espriella y Rubio también hablaron de ampliar la relación económica.

Colombia busca atraer nuevas inversiones estadounidenses y facilitar el ingreso de productos nacionales al mercado norteamericano.

Rubio señaló que Washington quiere avanzar rápidamente en nuevos entendimientos comerciales con Colombia y otros países aliados de la región.

Uno de los asuntos que interesa especialmente al Gobierno colombiano es la situación de los aranceles estadounidenses, entre ellos el gravamen del 12,5 % que afecta a determinados productos nacionales.

Por ahora no se anunció la eliminación inmediata de estos aranceles, pero el tema quedó incluido en las conversaciones que continuarán entre los equipos económicos de ambos países.

Acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

Uno de los anuncios más importantes fue la firma de un memorando relacionado con minerales críticos y tierras raras.

Estos recursos son considerados estratégicos debido a su utilización en tecnología, industria, defensa, fabricación de baterías, vehículos eléctricos y transición energética.

Colombia y Estados Unidos buscarán fortalecer las cadenas de suministro, exploración, explotación responsable, procesamiento e inversión alrededor de estos minerales.

El acuerdo podría abrir oportunidades para que empresas estadounidenses participen en proyectos dentro del territorio colombiano.

Cooperación en energía nuclear civil

Otro punto novedoso de la reunión fue la cooperación en energía nuclear con fines civiles.

Ambos países firmaron un acuerdo estratégico para explorar aplicaciones pacíficas de esta tecnología.

La cooperación podrá incluir investigación científica, medicina, generación energética, formación de personal especializado y desarrollo tecnológico.

El anuncio no significa que Colombia vaya a construir inmediatamente una central nuclear, sino que abre un marco de cooperación técnica y estratégica para evaluar proyectos futuros.

Modernización de las Fuerzas Militares

La modernización y fortalecimiento de las capacidades de defensa de Colombia también estuvo incluida en la agenda.

Estados Unidos continuará acompañando programas de entrenamiento, inteligencia, tecnología y equipamiento para las Fuerzas Militares y la Policía.

La intención de ambos gobiernos es que esa cooperación permita enfrentar con mayor capacidad las estructuras dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsión y otras economías criminales.

No todo quedó convertido en acuerdos definitivos

Aunque la reunión produjo varios anuncios, es importante diferenciar los compromisos formalizados de las conversaciones que apenas comienzan.

Los avances más concretos están relacionados con los memorandos sobre minerales críticos y cooperación nuclear civil.

En cambio, temas como seguridad, comercio, reconstrucción, cooperación militar y fronteras hacen parte de una hoja de ruta que continuará desarrollándose mediante nuevas reuniones y negociaciones.

Una nueva etapa entre Colombia y Estados Unidos

El encuentro de Barranquilla representa la primera visita de alto nivel de un funcionario del Gobierno estadounidense desde que Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia.

Para el Gobierno colombiano, la presencia de Marco Rubio marca el comienzo de una reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos, país al que la Cancillería identifica como uno de los principales socios políticos, económicos y de seguridad de Colombia.

Ahora comenzará la fase en la que los equipos de ambos gobiernos deberán convertir los anuncios realizados en Barranquilla en proyectos, inversiones y acuerdos concretos.