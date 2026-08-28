Dos comerciantes de oro santandereanos fueron asesinados en Turbaco, Bolivar.

Colombia

Un doble homicidio registrado durante la madrugada de este viernes 28 de agosto mantiene en alerta a las autoridades del municipio de Turbaco, en Bolívar. Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados sobre la Ruta 90 BLC, cerca del puente que comunica a esta población con Cartagena.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Jhoan Santiago Gonzales Villanova, de 22 años y natural de Bucaramanga, Santander, y Jhon Sebastián Álvarez Olarte, natural de Barrancabermeja.

Publicidad

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 5:45 de la mañana en el kilómetro 4+600. Una comunicación recibida por la central de la Policía alertó sobre la presencia de dos personas tendidas en la vía pública. Al llegar al lugar, las unidades confirmaron que ambos hombres se encontraban sin signos vitales y presentaban heridas ocasionadas con arma de fuego. La zona fue acordonada para permitir la inspección técnica de los cuerpos y la recolección de elementos que puedan orientar la investigación.

Publicidad

Habían llegado a Cartagena dos días antes

La información preliminar señala que Gonzales Villanova y Álvarez Olarte habrían llegado a Cartagena el miércoles 26 de agosto, procedentes de la zona de Puerto Colombia. Viajaban acompañados por otras cuatro personas y se hospedaron en un apartamento del edificio Aqualina, en el sector de Torices.

De acuerdo con el relato entregado por sus acompañantes, los dos hombres salieron del apartamento el jueves 27 de agosto, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Al parecer, manifestaron que se dirigían a realizar una negociación relacionada con oro.

Hacia la 1:00 de la tarde dejaron de responder las llamadas y los mensajes enviados a sus teléfonos celulares. Ante la falta de comunicación, sus acompañantes comenzaron a buscarlos.

Durante la noche, algunas de estas personas se desplazaron hasta el municipio de Arjona siguiendo la ubicación GPS de un vehículo que sería propiedad de Álvarez Olarte. Horas más tarde, los dos hombres fueron encontrados muertos en la carretera de Turbaco.

Autoridades reconstruyen el recorrido

Los investigadores buscan establecer con quién se reunirían las víctimas, qué ocurrió durante las horas en las que estuvieron desaparecidas y si la supuesta negociación de oro guarda relación con el doble homicidio.

Aunque el informe inicial menciona como modalidad un posible ataque sicarial, las autoridades todavía no han informado públicamente cuál habría sido el móvil ni quiénes serían los responsables.

De acuerdo con el reporte preliminar, los cuerpos fueron encontrados a orillas de la carretera, con los rostros cubiertos y sin zapatos. Ambas víctimas vestían camisetas negras y pantalones de jean azul. Estas circunstancias forman parte de los elementos que analizan los investigadores para establecer cómo fueron trasladados hasta el lugar y reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo.

También se revisarán cámaras de seguridad, registros de llamadas, movimientos de los teléfonos celulares y el recorrido marcado por el sistema GPS del vehículo.

Hasta el momento no se reportan capturas. La investigación permanece en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena sobre las circunstancias del crimen.