Buscan a familiares de Ricardo Santamaría tras sufrir una caída en el barrio Gaitán

Bucaramanga

Una información de servicio a la comunidad se conoce en Bucaramanga luego de que un hombre identificado como Ricardo Santamaría sufriera una caída en una zona de escarpa ubicada en el barrio Gaitán, a la altura de la calle 15.

Según la información conocida de manera preliminar, el ciudadano fue auxiliado tras lo ocurrido y posteriormente trasladado al Hospital del Norte, donde recibiría atención médica.

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En este momento se busca establecer contacto con sus familiares para que puedan conocer la situación y acercarse al centro asistencial.

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De acuerdo con los datos suministrados, Ricardo tendría vínculos con el barrio El Nuevo y uno de sus familiares sería su sobrino, identificado como Elkin Santamaría.

Si usted conoce a Ricardo Santamaría, a su sobrino Elkin o a algún integrante de su familia, puede ayudar compartiendo esta información para que sus allegados puedan ser localizados lo más pronto posible.

Por ahora se desconoce oficialmente su estado de salud y las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída.