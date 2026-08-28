Cayó hombre cercano a ‘Calarcá’: operación militar dejó 11 muertos en Guaviare

Colombia

Un fuerte golpe recibió la estructura de las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’ tras una operación militar desarrollada durante la madrugada del jueves 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare.

La denominada Operación AMÓN estuvo dirigida contra campamentos atribuidos al Bloque Jorge Suárez Briceño y comenzó con un bombardeo de precisión, seguido del ingreso de tropas para asegurar y consolidar la zona.

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Aunque el primer balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella hablaba de ocho integrantes muertos, posteriormente la cifra fue actualizada a 11. También fueron reportadas dos personas capturadas y cuatro más heridas durante el desarrollo de la operación.

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Uno de los principales resultados de la operación fue la muerte de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’, señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete y uno de los hombres cercanos a alias ‘Calarcá’.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron su identidad y las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $400 millones por información que permitiera ubicarlo. Además, había sido designado gestor de paz durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Entre las personas muertas también estaría alias ‘Giovanni Bonito’, otro señalado integrante de esta estructura. La identificación completa de los cuerpos continúa bajo los procedimientos correspondientes.

Durante el ingreso de las tropas al área fueron encontrados 11 fusiles, cinco ametralladoras y abundante material de intendencia, elementos que quedaron en poder de las autoridades para las respectivas investigaciones.

Los cuerpos recuperados en la zona fueron trasladados para avanzar en los procedimientos de identificación y verificación por parte de las autoridades competentes.

La operación continúa en el área rural de El Retorno, donde unidades militares mantienen presencia para asegurar el terreno y establecer si otros integrantes de la estructura permanecen en sectores cercanos.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el resultado y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra los principales cabecillas de estructuras armadas ilegales.

“Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, manifestó el mandatario al confirmar inicialmente la Operación AMÓN.

Las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido y no se descarta que el balance pueda tener nuevas actualizaciones a medida que finalicen las labores de identificación y consolidación de la zona.