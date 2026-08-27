Lo sorprendieron en plena ronda: así acabaron con la vida de Elías Joao

Judicial

Un nuevo homicidio es materia de investigación en el municipio de El Copey, Cesar, luego de que un joven fuera asesinado a bala durante la noche del miércoles 26 de agosto.

La víctima fue identificada como Elías Joao Vizcaíno, quien se desempeñaba como vigilante comunitario, labor conocida popularmente en algunos sectores como “pita pita”.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas en el lugar por medios locales, Elías Joao se movilizaba en una motocicleta por el barrio Las Mercedes, mientras cumplía con sus labores de vigilancia, cuando fue interceptado por un hombre.

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Según testigos, el agresor se acercó y, sin cruzar palabra con la víctima, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Las detonaciones alertaron a los habitantes del sector, quienes salieron de sus viviendas y acudieron a auxiliar al joven.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Elías Joao murió en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.

Tras cometer el ataque, el responsable escapó y hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre capturas relacionadas con el caso.

Las autoridades desplegaron un operativo en diferentes sectores del municipio e iniciaron las labores investigativas para tratar de identificar y ubicar al responsable.

Los investigadores deberán establecer qué ocurrió minutos antes del ataque, si la víctima había recibido amenazas y cuál habría sido la razón detrás del homicidio.

Por ahora, el móvil permanece sin esclarecer y cualquier hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades dentro del proceso investigativo.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y verificando información que permita esclarecer el crimen.