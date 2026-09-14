Masacre a plena luz del día: cuatro personas fueron asesinadas dentro de un estadero

Judicial

Lo que transcurría como una tarde de domingo terminó convertido en una escena de terror en Simaña, corregimiento del municipio de La Gloria, en el sur del Cesar.

Hacia las 3:00 de la tarde del domingo 13 de septiembre, varios hombres armados llegaron hasta el estadero conocido como Cabeza de Hacha, donde un grupo de personas se encontraba departiendo.

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En cuestión de segundos comenzaron los disparos.

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El ataque dejó cuatro personas asesinadas y otras tres heridas, balance que fue confirmado por la Gobernación del Cesar y que se mantiene como la cifra oficial conocida hasta este lunes.

Las identidades de las personas fallecidas todavía no han sido reveladas oficialmente.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los responsables ingresaron al establecimiento y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

Cuatro personas murieron como consecuencia del ataque.

Otras tres resultaron heridas y fueron auxiliadas por habitantes del sector antes de ser trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Videos que comenzaron a circular después de los hechos muestran la magnitud de lo ocurrido dentro y en inmediaciones del establecimiento, mientras habitantes de la zona intentaban auxiliar a quienes habían resultado afectados.

Después de la incursión, los responsables abandonaron el sector.

Hasta el momento no se han reportado capturas ni se ha informado oficialmente sobre la identificación de los autores materiales del ataque.

La Gobernación del Cesar informó que dentro del Puesto de Mando Unificado se estudian diferentes hipótesis y una de las principales apunta hacia una posible disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esta zona del departamento.

Después de conocerse la incursión fueron desplegadas unidades de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

El área fue acordonada para realizar las inspecciones judiciales, recolectar elementos materiales probatorios y comenzar la reconstrucción de lo ocurrido.

Durante las primeras horas posteriores al ataque circularon publicaciones que hablaban de cinco personas muertas.

Sin embargo, el balance respaldado por la Gobernación del Cesar y por los reportes más recientes es de cuatro personas asesinadas y tres heridas.

Por el momento tampoco existe confirmación oficial sobre versiones que aseguran que varias de las víctimas pertenecían a una misma familia.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las identidades de los fallecidos, determinar quién ordenó la incursión y localizar a quienes participaron directamente en la masacre.