Por una gorra asesinaron a Frangi Steven: horas antes habría discutido con sus agresores

Floridablanca

Una discusión por una gorra terminó desencadenando el homicidio de Frangi Steven Monsalve Becerra, de 31 años, ocurrido durante la noche del domingo 13 de septiembre en Floridablanca.

El crimen se registró hacia las 11:20 de la noche, en la carrera 15 del barrio González Chaparro.

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De acuerdo con la información conocida durante horas de la mañana Frangi Steven había sostenido un enfrentamiento y cruce de palabras con varias personas.

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En medio de esa situación, el hombre habría quedado en poder de una gorra perteneciente a quienes posteriormente lo atacarían.

A raíz de ese episodio, Frangi Steven recibió amenazas de muerte.

Horas después, cuando Monsalve Becerra se encontraba en la entrada de una vivienda acompañado de su compañera sentimental, dos personas llegaron al sector a bordo de una motocicleta.

Según la información, el hombre que se movilizaba como parrillero descendió o se acercó lo suficiente para accionar un arma de fuego en repetidas oportunidades contra Frangi Steven.

Tras cometer el ataque, los dos hombres escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido.

Frangi Steven sufrió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Fue auxiliado y trasladado rápidamente hasta un centro asistencial de Floridablanca. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, ingresó sin signos vitales.

De esta manera, una discusión que había comenzado varias horas antes por una gorra terminó con la vida del hombre de 31 años.

Unidades de la sijin se encargaron de realizar la inspección técnica al lugar recolección de pruebas evidencia de videos de cámaras de seguridad y el traslado del cuerpo a medicina legal.