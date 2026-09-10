Policía detuvo un carro y encontró una escena aterradora: una mujer y una niña estaban muertas

Judicial

Un inquietante caso es materia de investigación luego de que las autoridades encontraran a una mujer y una niña de 10 años sin vida dentro de un vehículo que se movilizaba por la vía Bogotá–Villavicencio.

El procedimiento se registró durante la noche del miércoles 9 de septiembre, a la altura del kilómetro 17+400, en jurisdicción del municipio de Chipaque, Cundinamarca.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, unidades de la Policía Nacional adelantaban labores de control sobre este importante corredor vial cuando procedieron a detener un automóvil.

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Lo que parecía ser un procedimiento rutinario tomó un giro inesperado cuando, al verificar el interior del vehículo, los uniformados encontraron los cuerpos de una mujer adulta y una menor de aproximadamente 10 años.

Una de las circunstancias que ahora hace parte de la investigación es el comportamiento del hombre que conducía el automóvil.

Según las primeras versiones, el conductor habría intentado evadir a las autoridades antes de que el vehículo fuera finalmente interceptado.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido y quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las diligencias judiciales.

Hasta el momento no se ha establecido públicamente qué relación tenía el conductor con la mujer y la menor encontradas dentro del automotor.

Tampoco se ha informado oficialmente si presentaba algún tipo de lesión o si entregó una primera versión sobre lo ocurrido.

Uno de los principales interrogantes para los investigadores será determinar cómo, cuándo y dónde murieron las dos personas.

Será Medicina Legal la encargada de establecer mediante los respectivos procedimientos forenses las causas y el tiempo aproximado de los fallecimientos.

También deberá determinarse si los hechos ocurrieron dentro del vehículo o si los cuerpos fueron trasladados posteriormente hasta allí.

Por ahora, cualquier versión sobre las circunstancias que rodearon las muertes deberá manejarse como preliminar hasta que exista un pronunciamiento de las autoridades judiciales.

La investigación también deberá reconstruir el recorrido realizado por el automóvil antes de ser detenido en el kilómetro 17+400.

Para ello serán fundamentales las cámaras de seguridad, registros de peajes, sistemas de videovigilancia de la vía y cualquier otro elemento que permita establecer desde dónde salió el vehículo y cuáles fueron sus movimientos previos al procedimiento policial.

También se espera que las autoridades logren establecer plenamente las identidades de las dos personas encontradas y la relación que existía entre ellas.

Aunque el conductor fue detenido tras el procedimiento, hasta ahora no se ha establecido públicamente su responsabilidad en la muerte de la mujer y la niña.

Será la Fiscalía la encargada de analizar los elementos recolectados, escuchar las versiones correspondientes y determinar qué conducta podría serle atribuida.

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