Terror en un colegio: joven entró armado y terminó lesionado.

Accidentes

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles 9 de septiembre en una institución educativa ubicada en el sector La Sierra, comuna 8 de Medellín, luego de que un joven de 17 años ingresara al plantel portando un arma de menor letalidad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el adolescente habría accedido a las instalaciones por una de las tapias de la institución. Una vez en el interior se presentó una situación que terminó con el joven lesionado a la altura de la cabeza con el mismo elemento que llevaba consigo.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que antes de resultar lesionado el menor habría realizado varios disparos dentro del establecimiento para intimidar a personas que se encontraban allí.

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Un uniformado que llegó al lugar le prestó los primeros auxilios y posteriormente el adolescente fue trasladado a la Clínica Sagrado Corazón, donde quedó bajo atención médica.

Después de lo ocurrido, dos hombres habrían ingresado al establecimiento, recogido el arma y abandonado el lugar.

Las cámaras de videovigilancia permitieron seguir sus movimientos e identificarlos. Posteriormente fueron ubicados y trasladados ante las autoridades para establecer por qué tomaron el elemento y cuál habría sido su participación en los hechos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo sucedido antes, durante y después del ingreso del adolescente.

Una de las versiones preliminares señala que el adolescente habría llegado buscando a una docente. Sin embargo, este punto todavía hace parte de las indagaciones y no ha sido establecido como una conclusión oficial, por lo que las autoridades continúan recopilando testimonios y revisando material de videovigilancia.

Información conocida por medios locales también señala que el menor venía siendo acompañado previamente por situaciones relacionadas con convivencia y bienestar emocional. Cualquier detalle sobre su condición personal deberá manejarse con reserva debido a que se trata de un menor de edad.

Tras el episodio, las autoridades educativas anunciaron acompañamiento para estudiantes, docentes y familias de la comunidad afectada.

Por ahora, el principal objetivo de los investigadores es determinar cómo obtuvo el arma, qué ocurrió exactamente dentro de la institución y qué relación tenían con el caso los dos hombres que posteriormente retiraron el elemento.