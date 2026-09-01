Nequi se separa de Bancolombia desde hoy: esto cambia para millones de usuarios.

Colombia

Desde este martes 1 de septiembre de 2026, Nequi comienza una nueva etapa en Colombia. La plataforma deja de funcionar como una línea de negocio de Bancolombia y pasa a operar oficialmente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una empresa independiente y vigilada por la Superintendencia Financiera.

El cambio, sin embargo, no significa que Nequi abandone completamente el mismo grupo empresarial de Bancolombia. La compañía continuará haciendo parte del Grupo Cibest, estructura empresarial a la que también pertenece el banco.

Para sus millones de usuarios, la compañía aseguró que la experiencia cotidiana no cambiará. No será necesario abrir una nueva cuenta, cambiar de aplicación ni trasladar el dinero. Los productos, canales de atención y funcionalidades continuarán disponibles.

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Además, los usuarios podrán seguir retirando dinero en cajeros automáticos y corresponsales Bancolombia, manteniendo esta red como uno de los principales canales para disponer del dinero depositado en Nequi.

La transformación también permitirá que Nequi fortalezca su operación como entidad financiera independiente y continúe desarrollando productos propios, especialmente en áreas como ahorro y crédito.

Nequi llega a esta nueva etapa después de convertirse en una de las plataformas financieras digitales más utilizadas del país, con cerca de 29 millones de usuarios.