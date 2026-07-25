Ataque con arma blanca deja un hombre herido en Piedecuesta.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer un hecho de intolerancia ocurrido en el barrio Hoyo Grande, en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma cortopunzante.

De acuerdo con la información conocida por este medio, la víctima sufrió una herida de consideración durante un hecho que, por ahora, es materia de investigación y cuyas circunstancias aún no han sido establecidas por las autoridades.

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Según las primeras versiones, la Policía fue alertada sobre una persona lesionada con arma blanca en este sector del municipio. Al llegar al lugar, los uniformados verificaron la situación y coordinaron el traslado del hombre al Hospital Internacional de Piedecuesta, donde recibió atención médica debido a la gravedad de la lesión.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué originó la agresión ni se ha identificado públicamente al presunto responsable.

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Las autoridades continúan recopilando testimonios y demás elementos materiales probatorios con el fin de establecer cómo ocurrieron los hechos, determinar los móviles de esta agresión y dar con el paradero de la persona involucrada o en su defecto de los involucrados.