“Hijo, levántate”: adolescente murió tras fatal accidente frente a su padre.

Accidentes

Lo que comenzó como un viaje de madrugada con el propósito de llegar temprano a Barranquilla terminó convertido en una escena de profundo dolor para una familia.

Un adolescente que viajaba en motocicleta junto a su padre perdió la vida durante la mañana de este jueves 10 de septiembre, tras un grave accidente registrado sobre la Troncal del Caribe, en el sector conocido como Los Alcatraces, entre Ciénaga y Santa Marta.

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El joven era oriundo de El Retén, Magdalena, y se desplazaba como acompañante en la motocicleta conducida por su padre.

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De acuerdo con las primeras versiones, ambos habían salido con destino a Barranquilla y al llegar al sector de la conocida “Y” de Ciénaga debían tomar el intercambiador que les permitiría continuar hacia la capital del Atlántico.

Sin embargo, habrían continuado por la Troncal del Caribe sin advertir inicialmente que habían tomado una ruta diferente.

Cuando padre e hijo se percataron de la situación, habrían intentado realizar una maniobra para retomar el camino correcto.

Fue en medio de ese movimiento cuando un furgón de carga terminó involucrado en el siniestro.

Las circunstancias exactas de la colisión todavía son materia de investigación y deberán ser establecidas técnicamente por las autoridades de tránsito.

El fuerte impacto dejó al adolescente con lesiones de extrema gravedad y finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Su padre también resultó afectado en el accidente, aunque las primeras versiones señalan que sus lesiones no serían de gravedad.

Un medio local confirmó que el siniestro involucró una motocicleta en la que viajaban padre e hijo y un vehículo tipo furgón, mientras las autoridades avanzan en establecer cómo ocurrió exactamente el choque.

Después del accidente se vivió una de las escenas más dolorosas.

Según relatos conocidos sobre lo ocurrido, el padre permaneció junto al adolescente sobre la carretera, completamente afectado por lo que acababa de suceder.

Entre lágrimas y sin lograr asimilar la tragedia, habría repetido una frase que conmovió a quienes se encontraban en el sector:

“Hijo, levántate, tenemos que irnos a casa”.

Conductores y habitantes que transitaban durante las primeras horas de la mañana presenciaron la escena mientras llegaban los organismos encargados de atender la emergencia.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte hicieron presencia en el lugar para asegurar el corredor vial y adelantar las diligencias correspondientes.

Los investigadores deberán establecer la posición de la motocicleta y del furgón, la trayectoria de ambos vehículos y la maniobra que se habría realizado instantes antes del impacto.

Las autoridades recopilan testimonios y demás elementos que permitan reconstruir la dinámica del siniestro.

Tras el accidente, habitantes y conductores volvieron a expresar preocupación por las condiciones de este tramo de la Troncal del Caribe.

Entre las solicitudes mencionadas se encuentran una mayor iluminación, señalización más visible y alternativas seguras para quienes necesitan realizar retornos sobre este corredor.





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