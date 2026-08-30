Yuleima salió de Aguachica y murió al intentar cruzar una vía en Bucaramanga

Accidentes

La mujer, oriunda de Aguachica, intentaba cruzar una vía en el sector de Vijagual cuando fue arrollada por una motocicleta. Una cámara registró el momento.

Un video de seguridad conocido durante las últimas horas permitió reconstruir el accidente de tránsito en el que murió Yuleima Badillo Quintero, una mujer oriunda de Aguachica, Cesar, cuyo caso generó consternación y diferentes versiones durante el fin de semana.

Las imágenes fueron captadas el sábado 29 de agosto en inmediaciones de una estación de servicio ubicada en el sector de Vijagual, sobre uno de los corredores de entrada a Bucaramanga.

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En la grabación se observa a Yuleima cuando intenta atravesar la calzada. Mientras avanza por la vía, una motocicleta que circulaba por el sector la arrolla y la deja tendida sobre el pavimento.

Según la información conocida, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad por lo cual fue trasladada por personal de una ambulancia hasta el hospital local del norte donde posteriormente se produjo suceso. Las autoridades realizaron la inspección correspondiente y recopilaron los elementos necesarios para establecer las circunstancias del accidente.

Había viajado desde Aguachica

Yuleima habría salido de Aguachica hacia las 5:00 de la mañana del mismo sábado con destino a Bucaramanga. Tras conocerse su muerte comenzaron a circular diferentes hipótesis sobre lo ocurrido. Sin embargo, la aparición del video respaldaría la versión de que se trató de un accidente de tránsito.

Aunque la grabación constituye una evidencia importante, por sí sola no permite establecer responsabilidades. Las autoridades deberán analizar aspectos como la velocidad de la motocicleta, las condiciones de visibilidad, la iluminación del sector y el punto por el cual la mujer intentó atravesar la vía. Yuleima Badillo era egresada del programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar, seccional Aguachica. Su muerte causó tristeza entre familiares, amigos, antiguos compañeros.

Su cuerpo será trasladado hasta Aguachica, donde sus seres queridos se preparan para darle el último adiós. Entre tanto, continúa la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.