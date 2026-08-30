Un roce entre dos motos habría causado la muerte de Leonardo en Piedecuesta

Accidentes

Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista durante la noche de este sábado 29 de agosto en el municipio de Piedecuesta, Santander.

El hecho se registró siendo aproximadamente las 11:30 de la noche en la vía a Guatiguará, a la altura del sector donde se encuentra ubicada la empresa La Victoria. La víctima fue identificada como Leonardo García Castrillón, de 51 años.

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Según versiones preliminares entregadas por testigos, dos motocicletas se habrían encontrado en la vía y sus conductores aparentemente intentaron esquivarse. Sin embargo, los manubrios de los vehículos habrían alcanzado a rozarse, provocando que Castrillón perdieran el control de la motocicleta, una mujer resulto tambien Lesionada la cual fue trasladada por una Ambulancia.

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Tras la caída, Leonardo García habría impactado violentamente contra un poste de concreto del alumbrado público. El hombre quedó tendido sobre el Anden, mientras habitantes y conductores que pasaban por el sector solicitaron ayuda.

Una ambulancia llegó al lugar y sus paramédicos atendieron la emergencia. Pese a los esfuerzos realizados, confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Las circunstancias exactas del accidente todavía son materia de investigación. Las autoridades deberán establecer, mediante los elementos encontrados en el sitio y los respectivos peritajes y revision de camaras de seguidad del sector, cómo ocurrió el encuentro entre las motocicletas, la velocidad a la que se desplazaban.

De acuerdo con versiones preliminares, Leonardo iba con otra persona en la motocicleta cuando se produjo el aparente roce con otra motocicleta. Tras perder el control, habría colisionado y posteriormente, impactó contra el poste de alumbrado público. Testigos señalaron que el conductor de la motocicleta involucrada inicialmente habría abandonado el lugar, situación que también es materia de investigación por parte de las autoridades. otros dos motocilclistas que se encontraban en el lugar resultaron con las motos golpeadas pero se desconoce quien los golpeo.

Funcionarios de Tránsito de Piedecuesta realizaron la inspección técnica del cuerpo y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de Medicina Legal.