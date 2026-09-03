VIDEO: Operativo con cooperación del FBI permitió descubrir 250 kilos de explosivos en Charta

Santander

Un operativo de las autoridades permitió localizar 250 kilogramos de explosivo tipo R1 que permanecían ocultos en una zona rural del municipio de Charta, Santander, a poca distancia de una institución educativa.

Según informó el Ejército Nacional, el material pertenecería al Frente de Guerra Nororiental del ELN, específicamente a la denominada Estructura de Finanzas y Economías para la Revolución, EFER.

El hallazgo se produjo en la vereda Ovejera, durante una operación desarrollada por tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional y mediante mecanismos de cooperación internacional con el FBI.

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Soldados del Gaula Militar Chicamocha y del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5 llegaron hasta un depósito clandestino en el que encontraron los 250 kilos de R1.

Uno de los aspectos que mayor preocupación generó entre las autoridades fue la cercanía del material explosivo con una institución educativa de la zona.

Por este sector transitan diariamente habitantes de la vereda, incluidos menores de edad, por lo que la presencia de semejante cantidad de explosivo representaba un riesgo para la comunidad.

El Ejército indicó que el material podría haber sido empleado por integrantes del ELN para desarrollar acciones contra la Fuerza Pública, la población civil o infraestructura estratégica.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente sobre un objetivo específico ni sobre una fecha en la que presuntamente se pretendiera utilizar el explosivo.

Por esta razón, las autoridades continúan adelantando labores de inteligencia para determinar el origen del material, cuánto tiempo llevaba escondido y cuál sería su destino.

Debido al peligro que representaba movilizar los explosivos, hasta el lugar llegaron integrantes de equipos especializados EOD, encargados del manejo de este tipo de elementos.

Los uniformados realizaron una destrucción controlada en el sector, eliminando el riesgo que representaba el depósito clandestino.

Según las autoridades militares, el resultado afecta la capacidad logística del ELN en Santander debido a la cantidad de material encontrada.

La Quinta Brigada mantiene operaciones en diferentes puntos del departamento con el objetivo de ubicar estructuras, depósitos clandestinos y elementos que puedan ser utilizados por grupos armados ilegales.

El Ejército señaló que este procedimiento hace parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, que contempla acciones dirigidas a proteger a la población y reducir las capacidades de los grupos armados organizados.