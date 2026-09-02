La inversión que está impulsando la conectividad 5G en Santander

Santander

Claro informó que durante 2025 y lo corrido de 2026 realizó inversiones superiores a US$20 millones para ampliar su infraestructura tecnológica en Santander y fortalecer los servicios de conectividad móvil y fija.

Según la compañía, más de US$11,3 millones fueron destinados al fortalecimiento de la red móvil en Santander y Bucaramanga. Estos recursos permitieron modernizar 96 estaciones base y desplegar 108 estaciones con tecnología 5G en diferentes municipios del departamento.

En Bucaramanga fueron modernizadas 12 estaciones y se instalaron 60 estaciones 5G. La empresa aseguró que esta tecnología ya está disponible en sectores de Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Barbosa, Málaga y El Carmen de Chucurí.

Publicidad

De acuerdo con mediciones de campo realizadas por Claro, la cobertura 5G en Bucaramanga llega hasta el 82 %. En Floridablanca se registra un porcentaje similar, mientras que en Girón supera el 70 %.

La inversión también incluyó US$9,55 millones para la expansión de la fibra óptica en Santander. De esa suma, US$5,1 millones fueron destinados a Bucaramanga.

Actualmente, el departamento cuenta con aproximadamente 5.010 kilómetros de redes de fibra óptica, de los cuales cerca de 2.400 kilómetros se encuentran instalados en la capital santandereana. Esta infraestructura atiende la demanda de conectividad de hogares, empresas e instituciones.

Diego Jaimes, director regional de Claro Colombia, manifestó que la intención de la compañía es acompañar el crecimiento económico, empresarial y educativo de Santander mediante infraestructura de telecomunicaciones de última generación.



