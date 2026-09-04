Lo habrían seguido para robarle: comerciante fue asesinado cuando llegaba a su casa

Judicial

Lo que parecía una mañana normal terminó convertido en una escena de dolor para una familia y en un nuevo caso que mantiene en alerta a las autoridades de Duitama, Boyacá.

José Antonio Torres, reconocido comerciante y empresario de la ciudad, fue asesinado durante la mañana del jueves 3 de septiembre cuando llegaba a su residencia, ubicada en el sector de San Vicente.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 21 con carrera 20.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, Torres acababa de llegar al lugar cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Uno de ellos habría descendido y se acercó directamente al comerciante.

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un intento de hurto.

Según explicó el comandante del Distrito Uno de Policía, durante el hecho se habría presentado un forcejeo porque uno de los sujetos intentaba apoderarse de un bolso que llevaba José Antonio.

En medio de la confrontación, el atacante habría sacado un arma de fuego y realizó un disparo que terminó causando la muerte del comerciante.

Los dos hombres escaparon rápidamente en la motocicleta.

Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que los responsables habrían utilizado un impermeable para cubrir la placa del vehículo y dificultar su identificación.

Una de las líneas que ahora analizan los investigadores es la posibilidad de que José Antonio hubiera sido seguido previamente.

Versiones conocidas tras el crimen señalan que el comerciante habría realizado una operación bancaria antes de regresar a su residencia y que los responsables podrían haber tenido información sobre el dinero que transportaba.

Reportes locales indican que en el bolso habría llevado cerca de 69 millones de pesos, dato que hace parte de las versiones preliminares del caso y que deberá ser plenamente establecido dentro de la investigación.

Por ahora, la Policía ha señalado oficialmente que el intento de hurto es la principal hipótesis, sin cerrar otras líneas investigativas.

Tras el crimen, investigadores comenzaron a revisar cámaras de seguridad del sector para reconstruir los movimientos de los responsables.

El seguimiento permitió establecer que, después de escapar en motocicleta, los sospechosos habrían abordado posteriormente otro vehículo.

Con esa información se activó una alerta para intentar localizar el automóvil.

Horas después, uniformados lograron interceptar un vehículo con las características reportadas en zona rural de Landázuri, Santander.

Según la información conocida, uno de sus ocupantes salió corriendo hacia una zona boscosa, mientras otras dos personas fueron ubicadas dentro del automotor.

Dentro del vehículo fueron hallados $49.659.000 en efectivo, además de teléfonos celulares, prendas de vestir y un pasamontañas.

Las características de las personas ubicadas habrían coincidido con información recolectada mediante cámaras y testimonios en Duitama.

Sin embargo, el caso tomó un giro jurídico.

Aunque las personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía, no habría sido posible acreditar en ese momento una captura en flagrancia relacionada directamente con el homicidio.

Esto significa que su eventual responsabilidad deberá establecerse mediante el avance de la investigación, la recopilación de pruebas y las decisiones que adopte la Fiscalía y los jueces correspondientes.

La muerte de José Antonio Torres causó profunda consternación entre familiares, amigos y personas que lo conocían por sus actividades comerciales y empresariales en Duitama.

La investigación ahora se concentra en establecer si efectivamente se trató de un caso de fleteo, identificar plenamente a quienes participaron en el crimen y determinar si el dinero encontrado en Santander guarda relación directa con el efectivo que presuntamente llevaba el comerciante.

También será clave el análisis de cámaras, celulares y demás elementos recolectados durante el procedimiento.

Por ahora, el caso continúa en manos de las autoridades mientras la familia de José Antonio espera que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.