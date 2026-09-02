Balacera dejó tres muertos: una mujer, un niño y un presunto delincuente

Judicial

Una mañana que apenas comenzaba terminó convertida en tragedia luego de que una presunta extorsión derivara en un enfrentamiento armado que dejó tres personas muertas, entre ellas un niño de apenas 13 años.

El grave hecho ocurrió pasadas las 7:00 de la mañana en el barrio Juan XXIII, en Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con información conocida por medios locales, varios hombres armados habrían llegado hasta una vivienda en medio de un caso que ahora es investigado como una posible extorsión.

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La presencia de los sujetos generó una alerta y posteriormente unidades de la Policía llegaron al lugar.

Fue entonces cuando se produjo un intercambio de disparos cuyas circunstancias exactas todavía son materia de investigación.

Dentro del inmueble perdió la vida Lina Marcela Serna Bayona, residente del sector.

Durante el mismo hecho también murió uno de los hombres señalado preliminarmente como integrante del grupo que habría llegado hasta la vivienda.

Las autoridades deberán determinar cuál era exactamente su participación y si efectivamente estaba relacionado con la presunta extorsión.

La tragedia alcanzó también a un menor de 13 años que no tendría ninguna relación con lo que estaba ocurriendo.

El niño había salido en bicicleta a realizar un mandado cuando terminó en medio de la balacera.

Su padre relató que, al escuchar las detonaciones, salió de su vivienda y observó a un uniformado accionando su arma durante el procedimiento.

Minutos después recibió la noticia de que un niño había quedado tendido junto a una bicicleta.

Cuando se acercó, descubrió que se trataba de su propio hijo.

El menor fue trasladado de urgencia en motocicleta hasta un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las lesiones.

Según la versión preliminar entregada por la Policía, uno de los presuntos responsables habría disparado durante su huida.

Esos disparos habrían alcanzado a dos uniformados y al menor de edad.

El señalado logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

Sin embargo, uno de los puntos centrales de la investigación será establecer con precisión de dónde salió el proyectil que alcanzó al niño.

El relato del padre señala que observó a un policía utilizando su arma en medio del procedimiento, mientras la versión institucional sostiene que el menor fue alcanzado por los disparos realizados por uno de los hombres que huía.

Por ahora no existe una conclusión técnica definitiva.

Las autoridades buscan establecer qué motivó la llegada de los hombres hasta la vivienda y si efectivamente se trataba de una acción relacionada con extorsión.

También deberán determinar quiénes eran los ocupantes del inmueble, si existían amenazas previas y qué papel tenía cada una de las personas involucradas.

La investigación deberá apoyarse en testimonios, cámaras de seguridad, análisis balísticos y trayectorias de los proyectiles para reconstruir la secuencia exacta de la balacera.

El caso dejó como saldo tres personas muertas: un niño de 13 años, Lina Marcela Serna Bayona y un hombre señalado preliminarmente como presunto delincuente.

Dos uniformados también resultaron heridos.

Las autoridades continúan tras la pista del hombre que logró escapar y buscan esclarecer si una presunta extorsión fue realmente el detonante de la tragedia.