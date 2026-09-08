El HIC convierte los sueños de niños hospitalizados en experiencias que acompañan su recuperación

Santander

Pasar semanas o incluso meses dentro de un hospital puede significar para un niño dejar temporalmente a un lado actividades que hacen parte de su vida cotidiana: asistir al colegio, salir de paseo, jugar, conocer nuevos lugares o simplemente compartir momentos diferentes junto a su familia.

Pensando en quienes enfrentan tratamientos prolongados, el HIC Instituto Cardiovascular creó “Pequeños sueños, grandes milagros”, una iniciativa de humanización dirigida a niños y adolescentes que permanecen hospitalizados durante largos periodos.

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La estrategia es liderada desde el Aula Hospitalaria del HIC y tiene como propósito escuchar los deseos, intereses y aspiraciones de cada paciente para convertirlos, cuando sus condiciones clínicas lo permiten, en experiencias que rompen por algunas horas con la rutina hospitalaria.

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Cada actividad es previamente evaluada por el equipo médico y se desarrolla de acuerdo con el estado de salud y las medidas de seguridad requeridas para cada paciente.

De La Guajira a conocer Bucaramanga

Una de las primeras pacientes beneficiadas fue Elvia, una niña proveniente de La Guajira que permaneció durante más de un mes hospitalizada debido a una cardiopatía congénita compleja.

Durante su permanencia en el HIC manifestó uno de sus deseos: conocer Bucaramanga.

Con la autorización y el acompañamiento correspondiente de su equipo médico, Elvia pudo salir del ambiente hospitalario durante algunas horas y recorrer varios lugares representativos de la capital santandereana junto a su padre.

Durante la jornada conoció el Monumento del Leopardo, uno de los símbolos de la ciudad, y visitó la escultura “Mujer de pie”, obra del maestro Fernando Botero ubicada en el parque San Pío.

Además, tuvo la oportunidad de conocer una emisora de la Policía Nacional y acercarse a una experiencia completamente diferente a las jornadas de tratamientos y procedimientos médicos que había vivido durante las semanas anteriores.

Para Elvia y su padre, el recorrido significó mucho más que conocer algunos lugares turísticos. Fue también una oportunidad para compartir, caminar juntos por la ciudad y disfrutar de unas horas alejados de la rutina propia de una hospitalización prolongada.

Sueños que van más allá del hospital

“Pequeños sueños, grandes milagros” también ha permitido cumplir otros deseos de pacientes pediátricos.

Una de las niñas manifestó su interés por conocer el mundo del modelaje. Gracias a la iniciativa pudo acercarse a esta profesión junto a Ankara Models, donde tuvo la posibilidad de descubrir cómo funciona una pasarela y conocer algunas de las actividades que se realizan detrás de escena.

Otros pacientes, por su parte, han logrado vivir experiencias que para muchas personas pueden resultar cotidianas, pero que para ellos se convierten en recuerdos especiales.

Algunos pudieron asistir por primera vez a una sala de cine, mientras otros han participado en actividades relacionadas directamente con sus gustos, talentos o aspiraciones.

La iniciativa busca que los tratamientos médicos no sean el único recuerdo que niños y adolescentes con largas hospitalizaciones se lleven de su permanencia en el HIC.

Además de la atención clínica, el programa incorpora espacios de bienestar y humanización que permiten a los pacientes mantener vivas sus ilusiones mientras avanzan en sus procesos de recuperación.