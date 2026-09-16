Nelson Javier fue sorprendido y atacado siete veces: murió en el hospital

Santander

Dos días después de resultar gravemente herido durante un hecho violento registrado en Mogotes, Santander, Nelson Javier Rueda Pinto, de 42 años, murió mientras permanecía bajo atención médica.

Todo ocurrió durante la tarde del domingo 13 de septiembre.

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Según versiones conocidas sobre el caso, hacia las 2:28 de la tarde se presentó una riña en la que Nelson Javier terminó gravemente herido.

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Allegados del agricultor aseguran que el ataque habría sido sorpresivo y que dos hombres se abalanzaron contra él cuando no esperaba la agresión.

De acuerdo con esas mismas versiones, Nelson Javier recibió al menos siete heridas con arma cortopunzante, varias de ellas de considerable gravedad.

Las lesiones comprometieron órganos vitales. Entre las afectaciones conocidas se encontraba daño en uno de sus pulmones, además de compromiso hepático y renal.

Quienes conocieron lo ocurrido sostienen que el hombre fue atacado de manera inesperada y con especial violencia, situación que ahora hace parte de los elementos que deberán ser esclarecidos dentro de la investigación.

Tras lo sucedido, personas que se encontraban en el sector auxiliaron a Nelson Javier y lo trasladaron inicialmente hasta un centro asistencial.

Por la gravedad de las lesiones, los médicos ordenaron su remisión a una institución de mayor complejidad.

Nelson Javier fue llevado al Hospital Universitario y su estado, sin embargo, continuó siendo crítico.

Durante dos días permaneció bajo atención médica, pero las heridas sufridas terminaron siendo demasiado graves.

Finalmente, durante la noche del martes 15 de septiembre, se confirmó su fallecimiento.

Nelson Javier Rueda Pinto tenía 42 años, se desempeñaba como agricultor y residía en el barrio El Progreso, en Mogotes.

Luego del ataque, la Policía adelantó las primeras labores para ubicar a quienes habrían participado en la riña.

De acuerdo con la información conocida, dos personas fueron capturadas y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Ahora será la Fiscalía la encargada de establecer cuál habría sido la participación de cada uno en los hechos y qué responsabilidad podrían tener en la muerte del agricultor.

Unidades judiciales realizaron posteriormente la inspección del cuerpo y adelantaron su traslado a Medicina Legal.



