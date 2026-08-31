Crimen dentro de un parqueadero: la víctima era un adolescente de 17 años

Barrancabermeja

Un nuevo homicidio es materia de investigación por parte de las autoridades luego de que un adolescente de 17 años, identificado preliminarmente como Reinaldo Rueda Bohórquez, fuera encontrado sin vida dentro del parqueadero Rueda, en el sector conocido como El Retén.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento por el medio de comunicacion El Veridico, el joven presuntamente residía en el mismo lugar donde ocurrió el crimen y, minutos antes del ataque, se encontraba conversando con una persona conocida.

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Por circunstancias que todavía deberán ser esclarecidas, se habría producido una agresión con arma de fuego contra Reinaldo.

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Las primeras versiones señalan que el agresor habría accionado el arma en al menos tres oportunidades.

El adolescente recibió tres impactos en la cabeza y quedó tendido dentro del parqueadero.

Cuando se conoció lo sucedido, ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento no existe una versión oficial que permita establecer qué ocurrió durante los minutos previos al ataque, si existió alguna discusión o cuál habría sido la motivación del responsable.

Uno de los elementos que ahora deberán verificar los investigadores es la versión según la cual, después del homicidio, el presunto responsable habría abandonado el parqueadero llevándose la motocicleta que pertenecía al adolescente.

Esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente y hace parte de las primeras versiones recopiladas alrededor del caso.

Las autoridades deberán determinar si la desaparición del vehículo tuvo relación directa con el homicidio, si se trató de un hurto posterior o si existe otra explicación.

Unidades de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar después de recibir el reporte y acordonaron el parqueadero para preservar la escena.

La investigación quedó en manos de personal de la Sijín, que inició la recolección de elementos materiales probatorios, testimonios y demás información que permita reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores también buscarán establecer quién era la persona con la que Reinaldo se encontraba conversando antes del ataque y si puede aportar información clave para esclarecer el crimen.

Asimismo, será fundamental verificar la existencia de cámaras de seguridad en el sector que permitan identificar los movimientos del responsable antes y después del homicidio.

Por ahora no se han informado capturas y el móvil continúa sin establecerse oficialmente.

Las autoridades avanzan en las pesquisas para identificar al responsable y determinar qué llevó al asesinato de Reinaldo Rueda Bohórquez, un adolescente de apenas 17 años.