Vuelven a estar en la mira: reactivan órdenes de captura contra antiguos negociadores de paz.

Colombia

La Fiscalía General de la Nación reactivó este martes 1 de septiembre las órdenes de captura que permanecían suspendidas contra integrantes de tres estructuras armadas que participaron en los procesos de diálogo impulsados durante el anterior Gobierno.

La decisión se produjo después de que el Gobierno Nacional diera por terminados los acercamientos con el Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y revocara las designaciones que permitían a varios de sus integrantes participar como representantes en esos procesos.

La medida comprende 27 integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente, 13 de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, para un total de 46 personas.

Publicidad

Entre los nombres más conocidos aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’; Javier Alfonso Velosa, alias ‘Jhon Mechas’, y Óscar Ojeda Erazo, alias ‘Leopoldo’.

Con el levantamiento de la suspensión, las autoridades podrán nuevamente hacer efectivas las órdenes judiciales vigentes contra estas personas. La decisión marca un nuevo capítulo tras el cierre de varios de los procesos adelantados bajo la denominada política de “paz total”.