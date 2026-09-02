De día carpintero, de noche domiciliario: Jhon Endry murió en medio de un atentado

Cúcuta

La violencia volvió a golpear a una familia trabajadora en Norte de Santander. Jhon Endry Sandoval, de 25 años, murió luego de resultar gravemente afectado por la explosión de un carro bomba registrada cerca de la estación de Policía de Los Patios.

El joven permaneció bajo atención médica en la Clínica Medical Duarte, pero debido a la gravedad de las lesiones finalmente se confirmó su fallecimiento.

Detrás de la víctima quedó una historia que ha generado profunda conmoción: Jhon Endry era padre de dos niños de apenas 2 y 4 años, quienes ahora deberán crecer sin la presencia de su papá.

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Jhon Endry residía en el barrio Santa Bárbara, en Villa del Rosario, y llevaba una rutina marcada por largas jornadas laborales.

Durante el día trabajaba en labores de carpintería junto a su suegro.

Cuando terminaba esa jornada, continuaba trabajando durante la noche como domiciliario y mototaxista, buscando aumentar sus ingresos para responder por las necesidades de su hogar.

Fue precisamente mientras realizaba una de esas carreras cuando terminó quedando en medio del atentado.

Según la información conocida por medios locales, Jhon Endry se movilizaba por la zona realizando un servicio cuando se produjo la explosión del vehículo cargado con explosivos en inmediaciones de la estación de Policía de Los Patios.

El joven resultó gravemente afectado y fue trasladado hasta un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos médicos, su estado se complicó y posteriormente se confirmó su muerte.

Jhon Endry no tenía relación con la acción violenta. Se encontraba simplemente cumpliendo una jornada de trabajo para llevar recursos a su familia.

La muerte del joven golpeó especialmente a su núcleo familiar.

Sus dos hijos, de 2 y 4 años, quedaron sin su padre, mientras familiares, amigos y habitantes de Villa del Rosario han lamentado una pérdida que ocurrió de manera inesperada.

Quienes conocían a Jhon Endry lo recuerdan como un joven trabajador que dividía sus días entre diferentes oficios con el objetivo de sacar adelante a su familia.

Hoy queda el recuerdo de un joven de 25 años que trabajaba durante largas jornadas, primero en carpintería y luego haciendo domicilios y servicios en motocicleta, y que terminó perdiendo la vida mientras buscaba el sustento para su hogar.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente el atentado y establecer responsabilidades.