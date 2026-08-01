Lo encontraron asesinado dentro de su casa: tenía heridas y señales de fuego

Judicial

La ausencia de un adulto mayor y el inusual silencio en su vivienda alertaron a los habitantes del corregimiento La Victoria de San Isidro, jurisdicción de La Jagua de Ibirico, Cesar.

Al ingresar al inmueble vecinos encontraron sin vida a Otoniel Durán, de 66 años, y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida por medios locales el hombre presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma blanca y señales de exposición al fuego. Las circunstancias en las que fueron producidas estas lesiones deberán ser establecidas mediante los análisis forenses.

También puede leerMientras dormía, adulto mayor fue asesinado en su vivienda.

Publicidad

Funcionarios de Policía Judicial se desplazaron hasta la vivienda para realizar la inspección técnica del cuerpo y recopilar los elementos materiales probatorios que puedan ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Las primeras indagaciones buscan establecer cuándo ingresaron los responsables al inmueble, si la víctima conocía a sus agresores y cuánto tiempo llevaba sin vida cuando fue encontrada.

Un posible hurto es investigado

Una de las hipótesis analizadas por los investigadores apunta a que el crimen podría estar relacionado con un hurto.

Le puede interesarMujer de 60 años fue hallada sin vida, con heridas de arma blanca en su casa

Otoniel habría reclamado recientemente el subsidio económico correspondiente al programa Colombia Mayor.

Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado que el dinero haya sido robado ni que este fuera el motivo del ataque. Esta posibilidad deberá ser verificada mediante testimonios, inspecciones y demás actividades judiciales.

Los investigadores también buscan determinar si la vivienda fue registrada, si desaparecieron pertenencias y si alguna persona fue vista entrando o saliendo del inmueble durante las horas previas al hallazgo.

El cuerpo fue trasladado para la necropsia correspondiente, procedimiento que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte, el tipo de lesiones y la posible hora en la que ocurrió el ataque.

En contextoAberrante: Abuelo de 96 años fue asesinado por su nieto

Las autoridades continúan recopilando testimonios entre familiares, vecinos y habitantes del corregimiento para identificar a los responsables y esclarecer completamente el crimen.

﻿