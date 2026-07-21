Una comida familiar terminó en horror: Vivian fue asesinada frente a su hijo

Judicial

Un momento familiar terminó convertido en una escena de violencia durante la noche del domingo 19 de julio, cuando una mujer fue atacada a disparos mientras compartía una comida con su hijo en Mariquita, Tolima.

La víctima fue identificada como Vivian Beltrán Rugeles. El homicidio se registró hacia las 8:30 de la noche en una zona de comidas ubicada en el barrio Santa Lucía.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento por medio locales, varios hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el establecimiento y atacaron directamente a la mujer.

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Vivian recibió tres impactos de bala y, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida en el lugar de los hechos.

El ataque generó momentos de pánico entre las personas que se encontraban en el establecimiento, quienes buscaron protegerse mientras los responsables escapaban con rumbo desconocido.

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El hijo de Vivian se encontraba junto a ella y presenció lo ocurrido, una situación que ha causado profunda conmoción entre sus familiares, amigos y habitantes del municipio.

Unidades de criminalística llegaron al lugar para realizar la inspección técnica del cuerpo y recolectar los primeros elementos materiales probatorios.

Las autoridades adelantan entrevistas, recopilan testimonios y revisan cámaras de seguridad del sector para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se han informado capturas ni se conocen públicamente las razones que estarían detrás del ataque.