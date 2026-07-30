CTI y SIJIN capturan en Bucaramanga a hombre condenado por actos con menor de 14 años

Judicial

El Grupo de Capturas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Bucaramanga, con el apoyo de personal de policía judicial de la SIJIN-MEBUC, adscrito al Grupo de Delitos Sexuales, logró la captura de hombre, requerido por la justicia para el cumplimiento de una condena por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.

Los hechos

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el barrio San Francisco de Bucaramanga, cuando la menor se desplazaba por la calle 14 en compañía de una familiar. En ese momento, un hombre a bordo de un vehículo se acercó a las menor e insistió reiteradamente en que subiera al automotor, ofreciéndoles dinero. Ante la negativa de las niña, el sujeto incurrió en actos de connotación sexual que alertaron a las menores, quienes lograron alejarse del lugar y refugiarse en una obra de construcción cercana. Posteriormente, el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades por parte de la madre de la víctima, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales correspondientes.

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La captura

La aprehensión se realizó en cumplimiento de la orden judicial, expedida el 10 de abril de 2026 por el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga (Santander). El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública, en la calle 21 No. 16, del barrio San Francisco de Bucaramanga.

Compromiso institucional

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Las autoridades reiteraron que este tipo de capturas hacen parte de los esfuerzos permanentes del CTI y la SIJIN por proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Bucaramanga y su área metropolitana, e hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación de riesgo o abuso contra menores a través de las líneas oficiales de atención.