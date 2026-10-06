Jeisson Arley, el hombre que murió tras ser baleado en Pumarrosos

Floridablanca

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del lunes 5 de octubre en Floridablanca. Un hombre identificado como Jeisson Arley Navarro Fontecha murió luego de ser atacado con arma de fuego en el sector conocido como Pumarrosos, en el barrio La Cumbre.

Según información preliminar, hacia las 9:29 de la noche las autoridades recibieron una alerta sobre una persona que había resultado gravemente herida en inmediaciones de la carrera 2E.

Uniformados y organismos de atención se desplazaron hasta el sector y encontraron a Navarro Fontecha con varias lesiones ocasionadas, al parecer, por proyectiles de arma de fuego.

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Debido a la gravedad de su estado, la víctima fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial. Sin embargo, durante el recorrido perdió la vida como consecuencia de las heridas sufridas.

El vehículo que transportaba al hombre llegó hasta el servicio de urgencias de la Clínica Foscal, donde finalmente las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes y la inspección técnica al cuerpo.

Por el momento, no se conocen públicamente las circunstancias que rodearon el ataque, ni se ha establecido quién o quiénes serían responsables. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar el móvil del crimen y reconstruir los últimos minutos de la víctima antes de ser atacada.

En el mismo sector ya se había registrado otro homicidio

Este nuevo crimen genera preocupación entre habitantes de La Cumbre, pues en este mismo sector de Pumarrosos se había registrado otro homicidio semanas atrás.

El pasado 25 de agosto, Cristian Mauricio Sánchez Oviedo también habría sido asesinado con arma de fuego en esta zona de Floridablanca.

Las autoridades buscan establecer si existe algún tipo de relación entre los hechos o si se trata de casos independientes. Por ahora, no existe información oficial que permita vincular ambos homicidios.

La Policía y los investigadores judiciales avanzan en la recopilación de testimonios y otros elementos que permitan esclarecer el asesinato de Jeisson Arley Navarro Fontecha e identificar a los responsables.