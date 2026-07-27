Colombiana brilló sobre ruedas y conquistó el oro centroamericano

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María Paulina Pérez volvió a poner en lo más alto el nombre de Colombia al conquistar la medalla de oro en la modalidad Solo Danza del patinaje artístico, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La deportista colombiana se impuso con una presentación marcada por la elegancia, la precisión técnica y una puesta en escena que recibió una calificación total de 142,07 puntos, suficiente para quedarse con el primer lugar de la competencia.

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Pérez superó en la clasificación a la representante de Haití, Valentina Lalanne, quien terminó con 128,93 puntos. La amplia diferencia confirmó el dominio de la colombiana durante la prueba y el alto nivel que mantiene el país en esta disciplina.

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El triunfo se produjo durante una jornada destacada para el patinaje artístico nacional. Colombia cerró el domingo 26 de julio con dos medallas de oro y una de plata, gracias también a las actuaciones de Deivi Camilo Rojas y Paulina Ruiz.

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Con este resultado, María Paulina Pérez se consagró campeona centroamericana y del Caribe, mientras la delegación colombiana continuó sumando preseas y consolidando su protagonismo en Santo Domingo 2026.