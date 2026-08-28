Bus se volcó en plena madrugada: dos muertos, un niño entre ellos, y 15 heridos

Accidentes

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes 28 de agosto dejó dos personas muertas y varios pasajeros heridos, luego de que un bus de la empresa Coomotor se saliera de la vía y terminara volcado en el departamento del Tolima.

El vehículo cubría la ruta Bogotá–Neiva y se movilizaba por el corredor vial entre Saldaña y Castilla cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor habría perdido el control.

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El bus, identificado con el número interno Ágata 9785, terminó fuera de la carretera y volcado en el sector conocido como La Castilla.

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Las primeras informaciones indican que dos personas perdieron la vida como consecuencia del accidente.

Entre las víctimas se encuentra un niño de apenas tres años, además de una persona adulta cuya identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Varias personas que viajaban en el automotor resultaron afectadas y tuvieron que recibir atención médica.

Los reportes preliminares conocidos presentan que al menos algunas 15 personas habrían resultado lesionados.

Por esta razón, se espera un consolidado oficial de las autoridades y organismos de socorro.

Después del accidente se activó una amplia respuesta de emergencia.

Ambulancias, personal médico, organismos de socorro y unidades de Policía llegaron hasta el lugar para auxiliar a los pasajeros, evacuar el vehículo y trasladar a quienes requerían atención hasta centros asistenciales de municipios cercanos.

El bus tenía como destino final la ciudad de Neiva.

Una de las primeras hipótesis conocidas señala que el automotor habría presentado una falla mecánica momentos antes de salirse de la vía.

Sin embargo, esta versión todavía deberá ser confirmada mediante la inspección del vehículo y los correspondientes peritajes técnicos.

Las autoridades también deberán establecer las condiciones de la carretera, la velocidad a la que circulaba el bus y la secuencia exacta de los hechos antes del volcamiento.

El corredor permaneció bajo atención de las autoridades mientras se adelantaban las labores de evacuación, inspección y retiro del vehículo.

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