La cabina quedó destrozada y Luis Carlos no logró sobrevivir.

Accidentes

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía Río Ermitaño–La Lizama, jurisdicción de Barrancabermeja, terminó cobrando la vida de un conductor de Bucaramanga. Las autoridades investigan qué ocurrió segundos antes de la fuerte colisión registrada durante la tarde del jueves 27 de agosto.

La víctima fue identificada como Luis Carlos Pabón, de 43 años, quien conducía un vehículo de carga tipo turbo cuando se presentó el siniestro cerca del puente La Vizcaína, a la altura del kilómetro 132+200.

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Según la información conocida, Pabón se desplazaba por este importante corredor vial cuando, por circunstancias que todavía deberán ser esclarecidas, la turbo terminó chocando contra la parte posterior de una tractomula y a su vez otro vehiculo le habría pegado por la parte trasera del vehiculo que conducía Pabón.

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La fuerza de la colisión fue considerable. La parte delantera y la cabina del vehículo que conducía Luis Carlos quedaron severamente destruidas y el hombre terminó atrapado entre la estructura del automotor.

Quienes se encontraban en el sector se movilizaron para tratar de ayudar al conductor. Durante varios minutos realizaron maniobras hasta conseguir liberarlo de la cabina.

Luis Carlos presentaba lesiones de gravedad en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia hacia un centro asistencial de Barrancabermeja.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para auxiliarlo, al ingresar al centro médico se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La noticia de su fallecimiento enluta hoy a una familia que enfrenta las consecuencias de un accidente cuya causa todavía no ha sido determinada.

Personal de la Seccional de Tránsito de la Policía asumió las diligencias correspondientes y comenzó la recopilación de información para reconstruir la dinámica del accidente.

Entre los aspectos que deberán establecerse están las condiciones en las que se movilizaban los vehículos, su posición antes del choque y cualquier otro elemento que permita determinar por qué la turbo terminó impactando la parte posterior de la tractomula.

Por ahora, no existe información suficiente para atribuir responsabilidades a alguno de los conductores y las causas permanecen bajo investigación.