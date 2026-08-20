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Tres sismos sacudieron Chocó y Putumayo durante la madrugada

Los movimientos se presentaron durante la madrugada de este jueves 20 de agosto en Orito, Istmina y Sipí. Hasta el momento no se reportan afectaciones asociadas.

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Tres sismos sacudieron Chocó y Putumayo durante la madrugada
Tomada de servicio geológico colombiano
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Area Andina julio

Los movimientos se presentaron durante la madrugada de este jueves 20 de agosto en Orito, Istmina y Sipí. Hasta el momento no se reportan afectaciones asociadas.

La actividad sísmica volvió a llamar la atención durante la madrugada de este jueves 20 de agosto, luego de registrarse tres movimientos en los departamentos de Chocó y Putumayo.

De acuerdo con los reportes preliminares divulgados con base en información del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primero ocurrió hacia la 1:13 de la madrugada en Orito, Putumayo, con una magnitud de 2,6 y una profundidad catalogada como superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

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Solo dos minutos después, aproximadamente a la 1:15 a. m., se registró un nuevo evento en Istmina, Chocó, esta vez con magnitud 2,5 y también de profundidad superficial.

Posteriormente fue reportado un tercer movimiento en la zona de Sipí, Chocó, con una magnitud cercana a 3,0.

Hasta el momento no se conocen reportes de daños en edificaciones, emergencias o personas afectadas como consecuencia directa de estos tres eventos.

Los movimientos generan especial atención debido al terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.

Después de un terremoto de gran magnitud pueden registrarse réplicas durante días, semanas e incluso meses. De hecho, el SGC había contabilizado más de 180 réplicas durante los primeros cuatro días posteriores al evento principal.

Sin embargo, no todos los sismos que ocurren posteriormente en diferentes regiones de Colombia deben ser considerados automáticamente réplicas. Su localización, profundidad y características deben ser analizadas por el Servicio Geológico Colombiano antes de establecer una relación con el evento principal.

San José del Palmar y sectores cercanos del Chocó se encuentran además en una región catalogada con amenaza sísmica alta, donde históricamente se han presentado terremotos de magnitudes importantes.

El SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica nacional y recomienda consultar exclusivamente sus canales oficiales ante nuevos movimientos.

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