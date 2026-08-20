Colombia e Israel eliminan el requisito de visa: conozca aquí desde cuándo

Colombia

Los ciudadanos colombianos podrán volver a viajar a Israel sin necesidad de tramitar previamente una visa a partir del próximo 1 de septiembre de 2026, luego de un nuevo acuerdo alcanzado entre los gobiernos de ambos países.

La decisión será recíproca, por lo que los ciudadanos israelíes también podrán ingresar a Colombia sin visa bajo las condiciones migratorias establecidas para visitas de corta duración. El anuncio fue confirmado este jueves 20 de agosto tras conversaciones entre el canciller colombiano Omar Bula Escobar y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

La medida representa un nuevo paso en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia e Israel y busca facilitar los viajes por turismo y negocios, además de fortalecer los vínculos comerciales y diplomáticos entre los dos países.

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Aunque ya no será necesario solicitar una visa consular, viajar sin visa no significa ingresar sin requisitos.

Israel cuenta con el sistema ETA-IL, una autorización electrónica obligatoria para viajeros provenientes de países exentos de visa. Este permiso permite estadías de hasta 90 días y debe ser solicitado antes de iniciar el viaje.

La autorización ETA-IL puede permanecer vigente hasta por dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero. Actualmente tiene un costo de 25 séqueles israelíes.

Por lo tanto, desde el 1 de septiembre, los colombianos dejarán de tramitar la visa tradicional, pero deberán verificar y cumplir las condiciones del sistema electrónico de ingreso israelí.

El cambio pone fin a una etapa de restricciones migratorias que comenzó durante el gobierno de Gustavo Petro.

En 2025, Israel comenzó a exigir visa a los ciudadanos colombianos y posteriormente Colombia adoptó una medida recíproca para los ciudadanos israelíes. Incluso, la información oficial de Cancillería vigente durante 2026 todavía señalaba que los colombianos requerían visa o eVisa para viajes de turismo o negocios a Israel.

Con el nuevo acuerdo, ambos países regresarán desde septiembre a un esquema de exención recíproca.

Hasta el 31 de agosto de 2026 seguirán aplicándose las condiciones migratorias actuales. El cambio comenzará oficialmente el 1 de septiembre.