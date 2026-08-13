Movistar reporta falla masiva que afecta internet hogar, TV y datos móviles en Colombia

Colombia

Bucaramanga / Colombia — 14 de agosto de 2026. Usuarios de Movistar en distintas ciudades del país reportan desde la noche del jueves 13 de agosto fallas generalizadas en el servicio de internet hogar, televisión y datos móviles, según denuncias masivas registradas en redes sociales y en plataformas de monitoreo como Downdetector.

¿Qué está pasando?

De acuerdo con reportes de Noticias Caracol y Pulzo, la falla comenzó en horas de la noche del 13 de agosto y se extendió a diferentes ciudades del país. Hasta el momento no se ha precisado con exactitud cuáles son las zonas más afectadas ni si el problema es de alcance nacional o se concentra en regiones específicas. Los servicios con más quejas son internet fijo / hogar, televisión por suscripción y datos móviles. Downdetector Colombia registró un incremento notorio en los reportes de fallas, señal de que el impacto alcanzó a un número significativo de usuarios en simultáneo.

La respuesta de Movistar

La compañía confirmó la falla y explicó que se trata de una "falla masiva" que afecta sus servicios, y que sus equipos técnicos se encuentran revisando el origen del problema para establecer las causas y avanzar en el restablecimiento. Hasta el momento no ha entregado un tiempo estimado de recuperación total del servicio. En su cuenta de X, Movistar ha venido respondiendo a los usuarios de forma individual, pidiéndoles escribir por WhatsApp o mensaje directo para revisar cada caso puntual, pero no ha emitido un comunicado general que explique con claridad si la falla es de cobertura nacional o si obedece a incidentes localizados en ciertas zonas.

Publicidad

Reacciones de los usuarios

En redes sociales, cientos de clientes han expresado su molestia por la interrupción del servicio y por la falta de información oficial más detallada. Muchos usuarios señalan llevar varias horas sin conexión a internet, sin señal para llamadas o sin acceso a la televisión, y piden a la empresa mayor claridad sobre cuándo se normalizará el servicio. Hasta el cierre de esta nota, Movistar no ha confirmado la causa técnica de la falla ni ha dado un horario estimado de restablecimiento total. Se trata de información en desarrollo que será actualizada a medida que la compañía entregue detalles oficiales.