Mientras jugaba cartas, Fabián Andrés fue asesinado en La Juventud

Bucaramanga

Autoridades investigan el homicidio de Fabián Andrés Castañeda Cobos, de 30 años, ocurrido durante la noche del martes 25 de agosto en el barrio La Juventud.

El ataque se registró aproximadamente a las 8:45 de la noche, cuando la víctima se encontraba jugando cartas en la verja de una vivienda ubicada en inmediaciones de la carrera 19 con calle 9.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, un hombre llegó caminando hasta el sitio donde se encontraba Fabián Andrés, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, el responsable escapó a pie con rumbo desconocido.

Fabián Andrés quedó gravemente herido y fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por los disparos, murió poco después mientras recibía atención médica.

Las autoridades activaron las labores investigativas para tratar de establecer quién fue el hombre que llegó hasta el lugar y cuál habría sido la razón detrás del homicidio.

Una de las hipótesis preliminares que manejan los investigadores apunta a un posible ajuste ilegal de cuentas.

No obstante, dentro del proceso también se analiza información relacionada con presuntas amenazas que habrían ocurrido anteriormente y que estarían vinculadas con temas de extorsión.

Según datos conocidos durante las primeras indagaciones, las autoridades también verifican información sobre una persona que habría estado privada de la libertad y que recientemente habría recuperado su libertad.

Esta persona, de acuerdo con versiones bajo investigación, habría sido vista en una ocasión cerca del sector.

Los investigadores buscan establecer si este antecedente guarda alguna relación con el homicidio de Fabián Andrés o si se trata de hechos independientes.

Hasta el momento ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada como el móvil definitivo del crimen.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, llegaron hasta el sector para adelantar la inspección técnica.

Los funcionarios realizaron la recolección de elementos materiales probatorios y comenzaron las labores para ubicar posibles cámaras de seguridad y testimonios que permitan reconstruir los movimientos del responsable antes y después del ataque.

Posteriormente se efectuó la inspección del cuerpo y su traslado a Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes.

Las autoridades continúan trabajando para identificar al agresor, establecer si contó con algún tipo de apoyo y esclarecer cuál de las hipótesis investigativas estaría realmente detrás del homicidio de Fabián Andrés Castañeda Cobos.