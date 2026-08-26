Así habrían acabado con la vida de Cristian Mauricio en el barrio Pomarrosos

Floridablanca

Un nuevo homicidio ocurrido durante la noche del martes 25 de agosto es materia de investigación por parte de las autoridades. La víctima fue identificada como Cristian Mauricio Sánchez Oviedo, de 21 años.

El crimen ocurrió hacia las 10:15 de la noche, en inmediaciones de la carrera 2A con calle 32, en el barrio Pomarrosos.

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De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades, Cristian Mauricio se encontraba en las escaleras de una vivienda del sector cuando aparecieron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

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El parrillero descendió del vehículo, subió por las escaleras hasta donde estaba el joven y, una vez lo tuvo cerca, le disparó en repetidas ocasiones.

Tras cometer el ataque, el responsable regresó hasta la motocicleta donde lo esperaba su cómplice y ambos escaparon con rumbo desconocido.

Personas allegadas a Cristian Mauricio señalaron a las autoridades que el joven habría permanecido durante cerca de dos años en condiciones de vivienda informal.

También manifestaron que tiempo atrás se había alejado del barrio debido a que, presuntamente, habría recibido amenazas.

Una de las hipótesis preliminares que manejan los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas.

Sin embargo, hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las razones que motivaron el homicidio, por lo que serán las labores investigativas las que permitan establecer si las amenazas mencionadas por sus allegados tendrían alguna relación con el crimen.

Unidades del CTI llegaron hasta el lugar para adelantar la inspección técnica del sitio y del cuerpo.

Los investigadores realizaron la recolección de elementos materiales probatorios y comenzaron a verificar las cámaras de seguridad instaladas en el sector con el objetivo de reconstruir la ruta utilizada por los responsables antes y después del homicidio.

Posteriormente, el cuerpo de Cristian Mauricio Sánchez Oviedo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes.



