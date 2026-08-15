Alrededor de 294 fallecidos deja hasta ahora el terremoto en Colombia.

Colombia

La dimensión de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia continúa creciendo. El más reciente balance conocido con corte a las 6:30 de la mañana de este sábado 15 de agosto deja alrededor de 294 personas fallecidas, mientras los organismos de respuesta mantienen operaciones en las zonas más afectadas.

Además del número de personas que perdieron la vida, el reporte registra 3.935 personas heridas, algunas de las cuales continúan recibiendo atención en centros asistenciales de diferentes municipios.

El impacto sobre las viviendas también evidencia la magnitud de la emergencia. Hasta el momento se reportan 81.506 viviendas averiadas, mientras otras 14.493 quedaron destruidas como consecuencia del movimiento y sus efectos posteriores.

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Esto significa que, sumando ambas categorías, 95.999 viviendas presentan algún nivel de afectación, desde daños que deberán ser evaluados técnicamente hasta inmuebles que quedaron completamente destruidos.

El terremoto principal, de magnitud 7,4, se registró el pasado lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó. Desde entonces, organismos de emergencia mantienen presencia en diferentes puntos del territorio para atender a las comunidades.

San José del Palmar se convirtió en uno de los lugares prioritarios de la respuesta. Las dificultades de comunicación llevaron incluso a la instalación de equipos de conectividad satelital para facilitar el intercambio de información y la coordinación entre autoridades y organismos que trabajan sobre el terreno.

La emergencia, sin embargo, no se concentra únicamente en el epicentro. Diferentes municipios han reportado daños en viviendas e infraestructura, mientras continúan las evaluaciones para determinar la verdadera dimensión de las afectaciones.

Los equipos desplegados mantienen labores de búsqueda, atención humanitaria, evaluación de estructuras y acompañamiento a las familias que lo perdieron todo o que no pueden regresar a sus viviendas debido a los daños.

Las autoridades han insistido en que las cifras pueden continuar cambiando conforme se consoliden los reportes procedentes de los municipios y los equipos logren ingresar a comunidades de difícil acceso.

Por esta razón, Lo Que Pasa en Bucaramanga y Colombia continuará tomando como referencia los balances oficiales y actualizará las cifras cuando las autoridades nacionales encargadas de la emergencia entreguen un nuevo consolidado

Balance con corte a las 6:30 a. m. del 15 de agosto