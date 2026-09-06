Frank murió al chocar con la parte trasera de un tractocamión en la Lizama
La víctima fue identificada como Frank Stiven Vergara Ramos, natural de Aguachica. La falta de señales en el tractocamión varado es la hipótesis preliminar.
Un grave siniestro vial cobró la vida de un motociclista en el kilómetro 2+680 de la vía que comunica a La Fortuna con Bucaramanga.
La víctima fue identificada como Frank Stiven Vergara Ramos, natural de Aguachica, quien se movilizaba en una motocicleta AKT, de placas WQL-02E . De acuerdo con lo conocido por este medio, el motociclista transitaba por este corredor cuando impactó la parte trasera de un tractocamión Kenworth, de placas SWO-202, que presuntamente se encontraba varado sobre la via.
Debido a la oscuridad del sector, Vergara Ramos al parecer no alcanzó a ver la presencia del vehículo de carga. El fuerte impacto le provocó lesiones de gravedad y perdió la vida en el lugar de los hechos.
Según la información preliminar suministrada, el vehículo de carga aparentemente no contaba con los elementos necesarios para advertir a los demás conductores sobre su presencia en la vía, como conos, triángulos o señales reflectivas instaladas a una distancia prudente.
Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la falta de señales de transito del vehiculo que se encontraba barrado. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser confirmada dentro de la investigación que permita establecer las responsabilidades del caso.
Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander llegaron al sitio, aseguraron el sector y realizaron el respectivo croquis. Posteriormente, personal de criminalística efectuó la inspección técnica.
El cuerpo de Frank Stiven Vergara Ramos fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde será entregado a sus familiares después de cumplir los procedimientos correspondientes.
Las autoridades reiteraron la importancia de señalizar correctamente cualquier vehículo que quede inmovilizado sobre una via, especialmente durante la noche y en sectores con poca iluminación para evtar tragedias como la de ramos, recordemos que el comparendo por no señalizar un vehículo varado con los conos o señales de peligro reglamentarias en Colombia tiene un costo de $633.200 pesos para el año 2026. Esta infracción está tipificada bajo el código C04 en el codigo nacional de transito.