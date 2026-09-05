Pablo Antonio salió a trabajar y una mordedura de serpiente terminó costándole la vida

Santander

Una lamentable tragedia enluta a una familia y a los habitantes de la vereda Planadas de la Arrumbazón, en zona rural del municipio de El Playón, Santander.

La víctima fue identificada como Pablo Antonio Angarita Hernández, un reconocido campesino del sector, quien perdió la vida luego de sufrir la mordedura de una serpiente mientras adelantaba labores cerca de su vivienda.

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De acuerdo con la información conocida, don Pablo se encontraba trabajando solo cuando ocurrió el incidente.

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Pese a lo sucedido, el campesino habría logrado desplazarse hasta su casa buscando refugio y posiblemente ayuda.

Sin embargo, al momento de llegar no se encontraba ninguna otra persona en la vivienda que pudiera auxiliarlo o trasladarlo a un centro médico.

El paso de los minutos habría resultado determinante.

Tiempo después, uno de sus hijos llegó hasta la casa para buscarlo y se encontró con una dolorosa escena: su padre estaba tendido en el piso y ya no presentaba signos vitales.

Las circunstancias exactas de su fallecimiento deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.

La noticia causó tristeza entre los habitantes de Planadas de la Arrumbazón, donde Pablo Antonio era ampliamente conocido.

Vecinos y allegados lo recuerdan como un hombre dedicado a las labores del campo, trabajador y dispuesto a colaborar con quienes lo necesitaran.

Su partida ha generado múltiples mensajes de solidaridad hacia su familia, especialmente entre quienes compartieron con él durante años en esta zona rural de El Playón.

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