Bucaramanga

Bucaramanga comenzó a vivir el grueso de la programación de la Feria Bonita 2026, una celebración que durante septiembre llevará conciertos, desfiles, actividades infantiles, encuentros gastronómicos y eventos culturales a diferentes sectores de la ciudad.

Desde la organización hicieron un llamado especial a los bumangueses y visitantes para que consulten con anticipación los horarios, lleguen temprano y mantengan un buen comportamiento durante las actividades de mayor asistencia.

Una de las recomendaciones más importantes está relacionada con los conciertos gratuitos. Las puertas de los escenarios principales se abrirán a partir de las 3:00 de la tarde, debido a las extensas filas que normalmente se presentan para ingresar.

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Los accesos habilitados para cada evento serán publicados a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Bucaramanga y de la organización de la feria. La recomendación es revisar esta información antes de desplazarse y dirigirse directamente a la entrada correspondiente.

Regresa el desfile de clásicos y antiguos

Uno de los eventos más esperados será el tradicional desfile de vehículos clásicos y antiguos, programado para el 12 de septiembre sobre la carrera 27.

Su regreso estará acompañado de controles especiales para proteger los vehículos, conductores, acompañantes y ciudadanos que observarán el recorrido. El decreto expedido para la Feria Bonita establece la prohibición del uso y distribución de espuma durante esta actividad.

La medida les permitirá a las autoridades incautar o retirar estos productos cuando sean encontrados entre los asistentes. La restricción también contempla la harina, otro elemento que puede afectar la visibilidad, ensuciar los automóviles y ocasionar molestias durante el desfile.

Desde la organización recordaron que el evento recibe a numerosos visitantes de otras regiones del país, por lo que pidieron a los bumangueses convertirse en embajadores de la ciudad y evitar comportamientos que puedan empañar la celebración.

El llamado también es a informar oportunamente a la Policía o al personal logístico cuando se observe a alguien utilizando o distribuyendo espuma en medio del recorrido.

Controles para impedir el ingreso de gas pimienta

Las medidas de seguridad no estarán concentradas únicamente en los desfiles. Las autoridades anunciaron requisas más estrictas en los conciertos y escenarios principales para evitar el ingreso de gas pimienta y otros elementos que puedan causar pánico o afectar a los asistentes.

Durante una reunión de seguridad participaron representantes de la Secretaría del Interior, organismos de seguridad, gestores de convivencia, personal logístico y autoridades policiales. Allí se revisaron los procedimientos que serán aplicados durante los eventos de mayor afluencia.

La Feria Bonita también contará con refuerzo policial y acompañamiento de los equipos de convivencia. Las autoridades reiteraron que cualquier situación irregular debe ser comunicada de inmediato al personal ubicado dentro de los escenarios.

Cuatro grandes conciertos en BucaraFest

BucaraFest será uno de los principales atractivos de esta edición. El centro de Bucaramanga recibirá cuatro conciertos dedicados al rock, el tropipop, el reguetón y la carranga, con participación de artistas nacionales e internacionales.

Estas presentaciones se desarrollarán en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y serán de acceso gratuito. Debido a la asistencia esperada, la organización insistió en que los ciudadanos deben llegar temprano y atender las indicaciones de seguridad.

El 13 de septiembre también se realizará, durante la mañana, el desfile Picos de Oro. Posteriormente, la programación continuará en horas de la tarde con conciertos gratuitos en la plaza cívica.

Programación para diferentes públicos

La feria no estará concentrada únicamente en el centro de Bucaramanga. La agenda contempla actividades en las comunas y barrios, con alternativas culturales, musicales, recreativas e infantiles.

Entre los eventos anunciados se encuentran funciones en el Teatro Santander con boletería gratuita y BucaraKids, que se desarrollará en la plaza de la Democracia entre el 10 y el 13 de septiembre.

También habrá encuentros gastronómicos, actividades empresariales, PolaFest y eventos en Neomundo, además de iniciativas organizadas por el sector privado.

La organización destacó que esta diversidad busca permitir que niños, jóvenes, adultos y familias encuentren opciones para disfrutar durante septiembre.

Esperan una alta llegada de turistas

El comportamiento reportado por hoteles y aerolíneas genera expectativas sobre la cantidad de visitantes que recibirá Bucaramanga durante la feria. De acuerdo con la organización, algunas frecuencias aéreas han tenido que ser ampliadas para responder a la demanda.

La expectativa es que esta edición tenga una importante repercusión turística y económica. Sin embargo, el balance definitivo y las cifras oficiales se conocerán una vez concluya la programación, prevista hasta el 27 de septiembre.

La Feria Bonita también contará con el respaldo de empresas privadas. Claro fue presentado como aliado oficial y apoyará la difusión nacional de la celebración, además de participar en algunos eventos y actividades dirigidas a sus clientes.

Finalmente, la invitación para los ciudadanos es disfrutar responsablemente, cuidar a quienes llegan desde otras regiones y contribuir para que los eventos se desarrollen sin inconvenientes.

“Seamos buenos bumangueses y embajadores de la ciudad” fue el mensaje entregado desde la organización, que insistió en la importancia de llegar temprano, respetar las normas y alertar a las autoridades ante cualquier comportamiento irregular.