Ráfaga de disparos en Ciudad Bolívar dejó una víctima mortal y un herido

Bucaramanga

Un ataque armado registrado en el barrio Ciudad Bolívar, en Bucaramanga, dejó un hombre muerto y otro lesionado.

La víctima mortal fue identificada como Jorge Berbesi, de 33 años, en este mismo ataque resulto herido otro hombre.

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De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, los dos hombres se encontraban departiendo con otras personas en el sector cuando aparecieron dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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Sin mediar palabra, el parrillero habría desenfundado un arma de fuego y realizado múltiples disparos contra quienes se encontraban en el lugar. Tras el ataque, los responsables escaparon con rumbo desconocido.

Cuando la patrulla llegó al sector encontró a las dos personas heridas. Jorge Berbesi fue trasladado en un vehículo institucional hasta la Clínica Bucaramanga.

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Pese a los esfuerzos del personal médico y las maniobras de reanimación, el hombre falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas.

El otro hombre herido fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Funcionarios de Policía Judicial iniciaron labores de vecindario y la recopilación de testimonios para establecer cómo llegaron los atacantes, cuál fue la ruta utilizada para escapar y quién era el objetivo del atentado.

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Hasta el momento no se han reportado capturas ni se conocen oficialmente los móviles del homicidio.

Las autoridades continúan recolectando elementos materiales probatorios para esclarecer el ataque y determinar si otras personas participaron en su planeación.