Persecución y ataque armado dejaron un hombre muerto en Bavaria II

Bucaramanga

Un hombre identificado como Edward Yair Chaparro, de 34 años, conocido con el alias de ‘El Capo’, murió durante la madrugada de este domingo 2 de agosto luego de ser atacado con arma de fuego en el barrio Bavaria II, al norte de Bucaramanga.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la mañana en inmediaciones de un parqueadero ubicado en la calle 10A con carrera 2 del mencionado sector.

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De acuerdo con el reporte preliminar, la Central de Radio de la Policía recibió inicialmente una alerta sobre posibles disparos en el sector de Puente Nariño. Una patrulla se desplazó hasta el lugar, pero no encontró ninguna novedad relacionada con el llamado.

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Minutos después, las autoridades rectificaron la ubicación y señalaron que el ataque había ocurrido en Bavaria II. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a Chaparro tendido sobre la vía pública y con múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. El hombre todavía presentaba signos vitales.

Debido a la gravedad de su estado, la víctima fue trasladada de manera inmediata en un taxi hasta el Hospital Local del Norte. Allí, el personal médico adelantó maniobras de reanimación y diferentes procedimientos para intentar salvarle la vida.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, su fallecimiento fue confirmado aproximadamente a las 4:56 de la mañana.

Las primeras labores realizadas en el vecindario indican que Chaparro habría sido visto corriendo desde la parte baja del parque mientras era perseguido por tres hombres.

Según las versiones entregadas por algunos residentes, uno de los presuntos agresores vestía un buzo amarillo alusivo al Atlético Bucaramanga y habría accionado el arma contra la víctima. Los otros dos sujetos llevaban prendas con capucha y escaparon junto al atacante después de lo ocurrido.

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El reporte preliminar señala que el hombre recibió varios disparos en la espalda, el abdomen y el tórax. Las autoridades judiciales avanzan en la recolección de testimonios, videos de cámaras de seguridad y otros elementos que permitan establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con este nuevo hecho violento ocurrido en Bucaramanga.

