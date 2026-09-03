Un muerto y 15 heridos tras aparatoso choque entre bus y tractocamión

Accidentes

Un fuerte accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este jueves dejó como saldo una persona muerta y 15 más lesionadas, luego de un choque entre un bus de pasajeros y un tractocamión en la Troncal de Occidente.

El siniestro ocurrió sobre la vía Sincelejo–Calamar, en el tramo comprendido entre San Juan Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.

En el hecho estuvieron involucrados un bus de la empresa Expreso Brasilia y un vehículo de carga pesada.

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La víctima fatal fue identificada como Édgar López Álvarez, de 56 años, quien se desempeñaba como conductor auxiliar del bus.

Producto del fuerte impacto, 15 personas que se movilizaban en el vehículo de servicio público resultaron afectadas y tuvieron que ser auxiliadas.

Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona para recibir valoración y atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas en estado crítico.

Los dos conductores principales de los vehículos involucrados habrían resultado ilesos, de acuerdo con el reporte preliminar.

Las autoridades de tránsito iniciaron las labores correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Una de las primeras hipótesis señala que una posible invasión del carril contrario podría estar relacionada con el choque.

Sin embargo, esta versión todavía deberá ser confirmada mediante los peritajes, la inspección de los vehículos y el análisis de la escena.

Los investigadores también deberán revisar las condiciones de la carretera, la velocidad de los automotores y cualquier otro elemento que permita reconstruir los segundos previos al impacto.

La emergencia también generó afectaciones en la movilidad por este importante corredor vial mientras se adelantaban las labores de atención a los pasajeros, inspección del lugar y retiro de los vehículos involucrados.

La investigación continúa para determinar responsabilidades y establecer las causas exactas del accidente que terminó con la vida de Édgar López Álvarez y dejó otras 15 personas lesionadas.