Liliana Rosas murió en un accidente en el Anillo Vial en el sector de Mediterrane

Floridablanca

Un accidente de tránsito ocurrido en el Anillo Vial entre Girón y Floridablanca terminó cobrando la vida de Liliana Rosas García, quien sufrió graves afectaciones después de que el vehículo en el que se movilizaba impactara contra un árbol ubicado en el separador.

El hecho se presentó entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde del domingo 2 de agosto, en el sentido Girón–Floridablanca, después de pasar la estación de servicio ubicada frente al sector de Natura. El punto exacto estaría situado entre la estación de gasolina y la entrada al sector de Mediterráne.

De acuerdo con la información conocida, por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, Liliana Rosas habría perdido el control del vehículo y terminó saliéndose de la vía hasta impactar directamente contra un árbol.

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Hasta el momento no se ha establecido si en el accidente estuvo involucrado otro vehículo o si alguna condición de la via pudo influir en lo ocurrido. Las primeras versiones entregadas en el lugar señalaron que la mujer habría sufrido el accidente sin la intervención de otro automotor.

Tras el fuerte impacto, varias personas que se encontraban en el sector alertaron a los organismos de emergencia. Una ambulancia llegó minutos después para brindarle atención y trasladarla hacia un centro asistencial.

La mujer ingresó al establecimiento médico con afectaciones de consideración. Pese a los esfuerzos del personal de salud, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

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Durante la mañana del lunes 3 de agosto, unidades de Tránsito de Floridablanca adelantaron el procedimiento correspondiente de inspección y levantamiento del cuerpo. Posteriormente, Liliana Rosas García fue trasladada a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las autoridades de tránsito también recopilaron información sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente. El análisis del lugar, la ubicación del vehículo y las señales encontradas en la via serán fundamentales para determinar qué provocó que la mujer perdiera el control.

Por ahora, la hipótesis preliminar señala que Liliana Rosas García se movilizaba por el Anillo Vial cuando, al llegar al tramo comprendido entre la estación de servicio y la entrada a Mediterránea, perdió el control e impactó contra el árbol.

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Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante el informe elaborado por las autoridades. No se descarta que sean revisadas cámaras de seguridad cercanas o que se recopilen testimonios de personas que transitaban por el sector durante la tarde del domingo.

Unidades de laDirección de transito y trasporte de Floridablanca se en cargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga donde fue reclamada por sus familiares