Hever Santiago, de 22 años, murió tras fuerte accidente en la autopista

Floridablanca

La madrugada de este domingo 16 de agosto terminó de manera trágica para un joven motociclista que sufrió un grave accidente cuando se movilizaba por la autopista en sentido Floridablanca–Piedecuesta, cerca al ingreso del Anillo Vial.

El fallecido fue identificado como Hever Santiago López Pabón, de 22 años, quien conducía una motocicleta de placas DTZ67I. El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:10 de la madrugada, pasando la estación Lagos, en inmediaciones de TCC y antes de llegar a la bomba La Riviera.

Según la información preliminar conocida en el lugar, el joven habría perdido el control de la motocicleta y terminó saliéndose de la via. Tras el accidente, cayó entre la vía y el sector del andén, sufriendo un fuerte golpe a la altura de la cabeza que le ocasionó un trauma de consideración.

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Personas que se encontraban en el sector alertaron a los organismos de emergencia. Minutos después arribaron unidades de ambulancia para atender al motociclista; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el sitio.

Una de las hipótesis iniciales indica que la motocicleta habría alcanzado el andén y posteriormente el joven habría impactado contra la base de una estructura instalada en esta zona. Esta versión deberá ser establecida oficialmente mediante la investigación correspondiente.

Unidades de Tránsito de Floridablanca hicieron presencia en el lugar para adelantar la inspección técnica, recopilar elementos que permitan determinar cómo ocurrió el accidente y realizar el levantamiento del cuerpo.