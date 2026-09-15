María y Yony salieron de una tienda y aparecieron muertos en una vía rural

Judicial

María Lucida Pérez Guerrero y Yony Leandro Legada Anduquia habían pasado parte de la tarde compartiendo unas cervezas en una tienda del sector.

Después decidieron regresar hacia la finca La Fortaleza, nunca llegaron.

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Hacia las 7:00 de la noche del lunes 14 de septiembre, los dos fueron encontrados sin vida en una vía de la vereda El Jardín, zona rural de Apía, Risaralda.

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María Lucida tenía 40 años. Yony Leandro, 31.

De acuerdo con la información conocida, durante el recorrido alguien los habría interceptado y atacado con arma de fuego.

La mujer recibió un impacto en la cabeza. Yony Leandro presentaba dos heridas, una en el rostro y otra en el pecho, los dos murieron en el lugar.

Por ahora nadie ha podido explicar qué ocurrió exactamente durante esos minutos en que la pareja salió de la tienda y tomó camino hacia la finca.

Ese es precisamente uno de los puntos que ahora intentan reconstruir los investigadores.

Las autoridades buscan establecer si María Lucida y Yony Leandro fueron seguidos, si alguien los estaba esperando o si existía algún problema previo que pudiera tener relación con el doble homicidio.

También serán claves las versiones de las personas que estuvieron con ellos antes de salir de la tienda y de habitantes de la vereda que pudieron escuchar o ver algo extraño en la zona.

Los cuerpos fueron inspeccionados y trasladados para los procedimientos correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.