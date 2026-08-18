Accidente en un embalse dejó una mujer desaparecida.

Accidentes

Una emergencia se registró durante el lunes festivo 17 de agosto en el embalse de Tominé, en Guatavita, Cundinamarca, luego de un incidente entre dos embarcaciones que terminó con una lancha volcada y una mujer desaparecida.

En una de las embarcaciones viajaban cuatro integrantes de una familia. Tras lo ocurrido, tres personas lograron ser rescatadas, entre ellas un menor de edad, mientras que Sandy Astrid Senery Ruiz, de 59 años, no pudo ser localizada.

De acuerdo con testimonios conocidos después de la emergencia, antes del accidente se realizaban actividades de wakeboard. Una persona habría caído al agua y una de las embarcaciones realizó una maniobra para regresar por ella.

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Una de las hipótesis preliminares señala que las cuerdas utilizadas durante la actividad pudieron enredarse entre las embarcaciones, situación que habría desencadenado el accidente. Sin embargo, las circunstancias exactas todavía deberán ser establecidas y esta versión no corresponde a una conclusión definitiva de las autoridades.

Organismos de emergencia desplegaron buzos y embarcaciones especializadas para tratar de localizar a la mujer desaparecida y establecer la ubicación exacta de la lancha que terminó bajo el agua.

Las labores continuaron este martes 18 de agosto con apoyo de equipos tecnológicos, entre ellos sonar, debido a las dificultades que representan la profundidad, visibilidad y condiciones del embalse.

Entre las posibilidades contempladas durante la búsqueda está que la mujer hubiera quedado atrapada debajo de la embarcación cuando esta se volcó, pese a que llevaría puesto un chaleco salvavidas. Esta hipótesis tampoco ha sido confirmada.

Mientras avanza el operativo, se establecieron restricciones para el ingreso de otras embarcaciones al área con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de búsqueda.

Las autoridades mantienen las labores para localizar a la mujer y esclarecer las circunstancias que desencadenaron el accidente.