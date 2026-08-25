Quema agrícola terminó en captura durante emergencia por incendios.

Colombia

Un hombre fue capturado en zona rural de Palermo, Huila, luego de ser sorprendido realizando una quema de vegetación en un terreno que sería utilizado para el cultivo de arroz, en momentos en que varias regiones del país permanecen bajo alerta por incendios.

El procedimiento fue adelantado por unidades de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con autoridades ambientales, quienes llegaron al sector y controlaron la situación antes de que el fuego pudiera extenderse hacia otras áreas.

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De acuerdo con la información conocida, la quema habría sido realizada como parte de labores de preparación del terreno. Sin embargo, este tipo de prácticas se encuentran restringidas debido a las condiciones climáticas y al alto riesgo de propagación del fuego.

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Tras el procedimiento, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, dentro de una investigación por el presunto delito de incendio.

Además, la autoridad ambiental inició actuaciones administrativas para establecer si se incumplieron las normas vigentes sobre quemas abiertas y protección de los recursos naturales.

Es importante precisar que la captura no representa una condena, y será la justicia la encargada de definir su responsabilidad dentro del proceso.

El caso se conoce en medio de una temporada especialmente compleja para el departamento, donde ya se han reportado más de 1.100 hectáreas afectadas por incendios de cobertura vegetal en 24 municipios.

Las autoridades han reiterado el llamado a evitar quemas para preparar terrenos, eliminar residuos o desarrollar actividades agrícolas, debido a que las actuales condiciones favorecen una rápida propagación del fuego.

La Policía y los organismos ambientales anunciaron que mantendrán los controles en zonas rurales mientras continúe la alerta.