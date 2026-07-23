Sismo de magnitud 4.6 sacudió a Santander este Jueves; el epicentro fue en Los Santos

Santander

Un sismo de magnitud 4.6 se registró al mediodía de este 23 de julio de 2026 en el departamento de Santander, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín actualizado.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:50:29 p. m., con epicentro en el municipio de Los Santos, una de las zonas de mayor actividad sísmica del país. El evento tuvo una profundidad de 150 kilómetros, característica que favorece que el temblor sea percibido en diferentes regiones sin que necesariamente genere afectaciones significativas.

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El SGC precisó que el evento quedó identificado con el código SGC2026ojzxdo y fue localizado en las coordenadas 6.82° de latitud y -73.09° de longitud. El análisis fue realizado de forma manual, utilizando la información de 59 estaciones sismológicas, con un nivel de confiabilidad respaldado por los parámetros técnicos del organismo.

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Según el boletín oficial, el epicentro se ubicó a 7 kilómetros de Los Santos, 9 kilómetros de Jordán y 15 kilómetros de Cepitá, en el departamento de Santander.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo continúan atentos a cualquier novedad que pueda presentarse tras el sismo.

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El Servicio Geológico Colombiano recordó que Santander, especialmente el sector de Los Santos y el conocido Nido Sísmico de Bucaramanga, es una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que este tipo de eventos son frecuentes y permanecen bajo monitoreo permanente.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma, seguir únicamente la información emitida por canales oficiales y revisar los planes de emergencia familiares ante cualquier eventualidad.