La cara más dolorosa de los incendios: fauna desplazada y animales que no logran escapar.

Colombia

Mientras cientos de personas trabajan para contener los incendios forestales que golpean diferentes regiones de Colombia, otra emergencia ocurre entre las zonas consumidas por el fuego: miles de animales están enfrentando las consecuencias de la pérdida de vegetación, alimento, agua y refugio.

Los balances conocidos hasta el momento permiten dimensionar parte del problema. Reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han contabilizado 2.728 animales afectados y 1.205 rescatados en las emergencias atendidas.

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Estas cifras, sin embargo, no corresponden a animales muertos. Hasta el momento no existe un consolidado oficial que permita afirmar que miles de ejemplares hayan perdido la vida como consecuencia de los actuales incendios.

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Uno de los panoramas más preocupantes está en Tolima, departamento que concentra buena parte de los incendios activos del país.

Según información divulgada por Fedegán, alrededor de 18.024 animales requieren atención prioritaria por falta de alimento debido a las afectaciones que el fuego ha dejado sobre pastos y terrenos utilizados para la ganadería.

El balance conocido también registra animales que no lograron sobrevivir, mientras productores enfrentan dificultades para alimentar y movilizar sus reses.

La emergencia podría prolongarse incluso después de extinguir los incendios, debido a que la recuperación de pastos, fuentes de alimentación y ecosistemas necesitará tiempo.

El impacto resulta mucho más difícil de calcular cuando se trata de animales silvestres.

En recorridos por zonas afectadas se han reportado ejemplares de armadillos, zarigüeyas, serpientes y otras especies alcanzados por las consecuencias de los incendios. Otros animales consiguen escapar, pero quedan desplazados de sus hábitats naturales y expuestos a falta de alimento, agua y refugio.

En Cundinamarca, autoridades ambientales confirmaron recientemente casos de fauna silvestre que no logró sobrevivir, mientras otros ejemplares han podido ser rescatados y trasladados para recibir atención veterinaria.

Determinar cuántos animales silvestres han resultado afectados es especialmente complejo porque muchos permanecen en zonas de difícil acceso y otros abandonan los territorios antes o durante el avance del fuego.

Por esta razón, las cifras conocidas representan apenas una parte de las consecuencias ambientales que están dejando los incendios.

Mientras organismos de emergencia continúan combatiendo las llamas, autoridades ambientales, veterinarios y organizaciones de protección animal trabajan para rescatar ejemplares, atender animales afectados y evaluar los daños ocasionados sobre los ecosistemas.

La magnitud definitiva del impacto sobre la fauna colombiana solo podrá establecerse cuando las condiciones permitan ingresar y evaluar completamente las áreas afectadas.